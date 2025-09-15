फेस्टिव सीजन में गोल्ड शॉपिंग का है प्लान? इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान
फेस्टिव सीजन में गोल्ड शॉपिंग का है प्लान? इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

Gold Buying Tips: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. हर तरफ जगमगाते लाइट्स, खूबसूरत ज्वेलरी कलेक्शन और डिस्काउंट के ऑफर लोगों का मन लुभाने लगते हैं. जब बात गोल्ड ज्वेलरी की आती है तो हर किसी का दिल इसे खरीदने को बेताब हो उठता है. आज हम आपको बताएंगे फेस्टिव सीजन में गोल्ड की शॉपिंग करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:29 PM IST
फेस्टिव सीजन में गोल्ड शॉपिंग का है प्लान? इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

Gold Jewellery Buying Tips: भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि निवेश और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक, सोना खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है. बहुत से लोग नवरात्रि, धनतेरस, दीवाली जैसे त्योहारी सीजन में गोल्ड शॉपिंग का खास इंतजार करते हैं. कई ज्वेलरी शॉप वाले त्योहारों के सीजन में तरह-तरह के ऑफर भी देते हैं, लेकिन सोने की शॉपिंग सिर्फ चमक-दमक देखकर करना कभी-कभी भारी पड़ सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स और जानकारियां देंगे जिनकी मदद से आपको फेस्टिव सीजन में गोल्ड शॉपिंग करने में आसानी होगी. इस टिप्स की मदद से आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं.

गोल्ड की प्योरिटी
गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय सबसे पहली चीज होती है उसकी शुद्धता. कई बार त्योहारों के मौके पर दुकानों में भीड़ होती है और ऑफर का लालच लोगों को जल्दी फैसला लेने पर मजबूर कर देता है. गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें. ये हॉलमार्क इस बात की गारंटी देता है कि सोना सरकार द्वारा तय नियमों के हिसाब से प्योर है.  22 कैरेट गोल्ड सबसे ज्यादा ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, जबकि 24 कैरेट गोल्ड सबसे ज्यादा शुद्ध होता है.

मेकिंग चार्ज
त्योहारों में ज्वेलरी शॉप्स पर डिस्काउंट का बड़ा शोर रहता है. पर कई जगहों पर गोल्ड का रेट तो तय होता है, असली खेल मेकिंग चार्ज और वेस्टेज में होता है. अलग-अलग डिजाइंस और कैरेट के हिसाब से मेकिंग चार्ज अलग-अलग होते हैं. बहुत से दुकानदार गोल्ड के रेट पर 8 से 20 प्रतिशत तक मेकिंग चार्ज लेते हैं.  सोने की ज्वेलरी की खरीदारी से पहले मेकिंग चार्ज और वेस्टेज की पूरी जानकारी लें और तुलना करने के बाद ही फैसला करें.

जरूरी चीजें
सोना खरीदते वक्त किसी विश्वसनीय दुकान से ही इसकी शॉपिंग करें. बहुत से लोग ऑफर के चक्कर में किसी भी दुकान से सोना खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है की सोना शुद्ध नहीं है. कई बार जल्दी में लोग बिल या रसीद लेना भी भूल जाते हैं. लेकिन गोल्ड शॉपिंग में ये सबसे बड़ा सबूत होता है. रसीद में सोने से जुड़ी हर तरह की चीजें लिखी हुई होती है. कभी भी सोना खरीदने के बाद दुकानदार से रसीद लेना ना भूलें.

;