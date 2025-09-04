सोने के गहनों की खूबसूरती और चमक सालों-साल रहेगी बरकरार, आज ही इन आसान टिप्स को कर लें फॉलो

Gold Jewellery Tips: भारत में शादी-ब्याह, बच्चे का जन्म, बर्थडे या कोई बड़ा फंक्शन हो, हर मौके पर सोने की ज्वेलरी बड़ी कॉमन होती है. सोने के गहने पहनना लोगों को बेहद पसंद है. भारत के कई हिस्सों में सोने के गहने पहनना शुभ माना जाता है. यही वजह है कि शादियों में दुल्हन को सोने के गहने गिफ्ट किए जाते हैं. लेकिन समय के साथ ये गहने काले पड़ सकते हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने खास सोने के गहनों को डिस्कलरेशन से बचाकर नए जैसी चमक बनाए रख सकते हैं.

सफाई

कई लोग डेली वियर में भी सोने के गहने पहनना पसंद करते हैं. रोजाना इन्हें पहनने से इन पर धूल, पसीना और स्किन केयर प्रोडक्ट्स लग जाते हैं, जिससे इनका रंग फीका पड़ जाता है. इसके अलावा सूरज की किरणों की वजह से भी गोल्ड ज्वेलरी का रंग फीका हो सकता है. इसे डिस्कलरेशन से बचाने के लिए हर सप्ताह अपने गोल्ड ज्वेलरी को जरूर क्लीन करें. आप घर पर ही नींबू का रस और बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर अपने सोने के गहनों को साफ कर सकते हैं.

स्विमिंग

स्विमिंग करने से पहले सोने के गहनों को उतार देना ही सही माना जाता है. स्विमिंग पूल में क्लोरीन की अधिक मात्रा होती है, जो गोल्ड मेटल को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे आपके सोने के गहने डिस्कलरेशन का शिकार हो सकते हैं.

परफ्यूम और केमिकल

सोने के गहनों को हमेशा परफ्यूम और मेकअप सेटिंग स्प्रे से दूर रखें. जब भी गहने इन केमिकल्स के संपर्क में आएंगे, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से गहने काले पड़ सकते हैं. कोशिश करें कि सोने के गहनों पर परफ्यूम या मेकअप स्प्रे न लगे.

स्टोर

अगर आप अपने सोने की ज्वेलरी स्टोर कर रहे हैं, तो इसे हमेशा एयरटाइट रिसेलेबल प्लास्टिक बैग में रखें. यह हवा को ज्वेलरी के संपर्क में आने से रोकेगा और आपके गहने काले नहीं होंगे. डिस्कलरेशन से बचाने के लिए आप इसे एंटी टार्निश पेपर में लपेटकर एयरटाइट रिसेलेबल प्लास्टिक बैग में स्टोर कर सकते हैं.

