पसीने से खराब न हो गोल्ड ज्वेलरी, लेकिन क्या इसे रोजाना साबुन-पानी से धोना सही है?

Washing Gold Jewellery: सोना न सिर्फ एक कीमती मेटल है बल्कि भारतीय संस्कृति में इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है. महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी चेन, कंगन और अंगूठियों के तौर पर गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि रोजाना पहनने वाली ज्वेलरी पसीने, धूल और पॉल्यूशन के कारण अपनी चमक खोने लगती है. खासकर गर्मी या बारिश के दिनों में पसीना सोने की ज्वेलरी पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रोजाना इन्हें धोना फायदेमंद है या इससे नुकसान हो सकता है?

पसीने से गोल्ड ज्वेलरी पर असर

1. चमक कम होना: पसीने में मौजूद सॉल्ट और एसिड ज्वेलरी की सतह पर जमा होकर उसकी नेचुरल शाइन को कम कर देते हैं.

2. कलर चेंज होना: लंबे समय तक पसीने के संपर्क में रहने से गोल्ड की सतह पर धुंधलापन (Tarnish) आ सकता है.

3. एलर्जी का खतरा: गंदगी और पसीना ज्वेलरी में फंसकर स्किन एलर्जी या रैशेज की परेशानी पैदा कर सकता है.



क्या रोजाना धोना सही है?

फायदेमंद पहलू: अगर आप चेन या कंगन रोज पहनते हैं, तो हल्के गुनगुने पानी में माइल्ड साबुन डालकर धोना उनकी सफाई के लिए अच्छा है. इससे पसीना और धूल हट जाती है और ज्वेलरी की चमक बनी रहती है.

नुकसान का खतरा: लेकिन रोजाना बहुत हार्ड केमिकल या डिटर्जेंट से धोने पर गोल्ड के सरफेस खराब हो सकते है और उसका नैचुरल फिनिश कम हो सकता है.



ज्वेलरी की देखभाल के सही तरीके

1. माइल्ड साबुन का इस्तेमाल करें: हफ्ते में 1-2 बार हल्के साबुन और गुनगुने पानी से ज्वेलरी साफ करें.

2. ब्रश का इस्तेमाल: ज्वेलरी की डिजाइन वाली जगहों से पसीना और धूल हटाने के लिए सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें.

3. क्लीनिंग के बाद ड्राई करना जरूरी: धोने के बाद ज्वेलरी को सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से पोंछें और पूरी तरह सूखने के बाद ही पहनें.

4. हार्ड केमिकल से बचें: ब्लीच, डिटर्जेंट या क्लोरीन का इस्तेमाल ज्वेलरी की चमक बिगाड़ सकता है.

5. स्टोरेज सही रखें: ज्वेलरी को हमेशा अलग-अलग सॉफ्ट पाउच या बॉक्स में रखें ताकि स्क्रैच और नमी से बची रहे.