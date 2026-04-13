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कलाई की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेस्ट हैं ये लेटेस्ट गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट, देखिए अट्रैक्टिव डिजाइन

Gold Plated Bracelets Designs: महिलाएं अपने हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चूड़ियों और ब्रेसलेट पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं आज आपको लेटेस्ट गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट के लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:03 PM IST
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कलाई की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेस्ट हैं ये लेटेस्ट गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट, देखिए अट्रैक्टिव डिजाइन

Gold Plated Bracelets Designs:  महिलाएं अपने हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चूड़ियों और ब्रेसलेट को पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. ऑफिस या कॉलेज लुक को खास बनाने के लिए आजकल तरह-तरह के लेटेस्ट डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, जो पहनने के बाद कलाई की खूबसूरती को काफी गुना तक बढ़ा देते हैं. शादीशुदा महिलाएं हो या कॉलेज जाने वाली लड़कियां सभी को ये पहनना काफी ज्यादा पसंद होता है. किसी फंक्शन या फेस्टिवल में हैवी नहीं पहनकर जाना चाहते हैं, तो आप इसको पहन सकती हैं. एथनिक लुक के साथ अगर आप सिंपल ब्रेसलेट को भी पहनती हैं, तो हाथों की खूबसूरती में चार-चांद लग जाते हैं.
 

अगर आप भी अपनी कलाई को भारी नहीं बल्कि एक सिंपल टच देना चाहती हैं, तो गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट के लेटेस्ट डिजाइन को पहन सकती हैं. आपको कई तरह-तरह के खूबसूरत डिजाइन भी देखने को मिल जाएंगे. अगर आप भी डिजाइन जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं. डिजाइन को आप कम बजट के साथ में आसानी से बनवा सकती हैं.
 

1. मटर चेन गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट

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अगर आप अपने हाथों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मटर चेन गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट को बनवाकर पहन सकती हैं. ये कम बजट में भी बनकर तैयार हो जाएगा. एथनिक लुक के साथ में भी इसको कलाई में पहनेंगे तो खूबसूरती में चार-चांद लग जाएंगे.
 

2. स्टोन वर्क गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट

आजकल की महिलाओं को लड़कियों को स्टोन वर्क गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट के डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आएंगे. ये डिजाइन दिखने में बेहद ही खास और अलग नजर आते हैं. इसको आप कहीं भी आने-जाने के लिए आसानी से पहन सकती हैं.
 

3. पर्सनलाइज्ड गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट

आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट को भी बनवा सकती हैं. अपने नाम भी लिखवा सकती हैं. पहनने के बाद ये हाथों में काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा. आपके स्टाइल को यूनिक तरीके से दिखाने में मदद करेगा.
 

4. पतली चेन गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट

अगर आपको हाथों में भारी-भारी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो आप पतली चेन गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट को आप पहन सकती हैं. ये आपकी खूबसूरती में चार-चांद लगा देंगे.  किसी फंक्शन या फेस्टिवल में भी आप इसको पहन सकती हैं.
 

5. जियोमेट्रिक गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट

अपनी कलाई की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप जियोमेट्रिक गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट को पहन सकती हैं. ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी. लुक भी आपका बड़ा क्लासी नजर आएगा.
 

(ये भी पढ़ें:  छोटी गर्दन वाली ब्राइड के लिए एकदम बेस्ट हैं ये 4 लेटेस्ट नेकलेस, देखिए डिजाइन)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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