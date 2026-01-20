Advertisement
trendingNow13080767
Hindi Newsलाइफस्टाइलमहिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं ये देसी औषधि, जानें इसके फायदे

महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं ये देसी औषधि, जानें इसके फायदे

गोंद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. गोंद पेड़ों से निकलता है. आयुर्वेद में गोंद का इस्तेमाल सदियों से दवाई के रूप में किया जाता है. आइए जानते हैं किस पेड़ से निकलने गोंद को खाने से क्या फायदा होता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं ये देसी औषधि, जानें इसके फायदे

औषधीय गोंद एक प्रकार का प्राकृतिक रेजिन है जो विभिन्न पेड़-पौधों से निकलता है, जिसे सदियों से आयुर्वेद और हर्बल दवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है. यह शरीर की कई समस्याओं में लाभकारी है और इसका सही इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अलग-अलग गोंद अलग-अलग बीमारियों में काम आते हैं और शरीर की कमजोरी, पाचन, हड्डियों की ताकत, त्वचा और इम्यूनिटी सुधारने में मदद करते हैं.

गोंद कतीरा शरीर की गर्मी को करता है ठंडा 
सबसे पहले बात करते हैं कतीरा गोंद की. यह गर्मी से होने वाली कमजोरी, पेशाब की जलन और कब्ज में बहुत फायदेमंद है और शरीर की गर्मी को ठंडा करता है. बबूल गोंद हड्डियों को मजबूत बनाता है, महिलाओं में प्रसव के बाद कमजोरी दूर करता है और कमर या जोड़ों के दर्द में राहत देता है. गोंदनी या करया गोंद कब्ज में लाभकारी है, मोटापा कम करने में मदद करता है और पाचन को बेहतर बनाता है.

सहजन गोंद हड्डियों की कमजोरी दूर करता
धावडा गोंद शरीर को मजबूती देने, घाव भरने व ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है. मोरिंगा या सहजन गोंद हड्डियों की कमजोरी दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर की थकान दूर करता है. आम का गोंद पेट के रोग, दस्त और कमजोरी में सहायक है. नीम का गोंद त्वचा के रोग, खून साफ करने और फोड़े-फुंसी में लाभ देता है. पीपल का गोंद खांसी, दमा और गले की समस्याओं में मददगार है.

Add Zee News as a Preferred Source

बरगद का गोंद के फायदे
बरगद का गोंद महिलाओं की सफेद पानी की समस्या, कमजोरी और रक्तस्राव रोकने में फायदेमंद है. बेल का गोंद दस्त, पेचिश और पेट की गर्मी को कम करता है और आंतों को मजबूत बनाता है. गुग्गुल गोंद जोड़ों के दर्द, गठिया और मोटापे में लाभकारी है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है. लोबान गोंद मानसिक शांति देता है, सिरदर्द और सूजन व दर्द में राहत देता है.

राल गोंद घाव भरने में है मददगार 
राल गोंद घाव भरने, त्वचा रोग और सूजन में मदद करता है. शल्लकी गोंद आर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन और मांसपेशियों के दर्द में काम आता है. हींग का गोंद गैस, अपच और पेट दर्द में लाभकारी है. अर्जुन का गोंद हृदय रोग, हाई बीपी और दिल की कमजोरी में सहायक है. अशोक का गोंद स्त्री रोग, अनियमित मासिक धर्म और अधिक रक्तस्राव में लाभ देता है.

साल गोंद स्किन संबंधी 
इसके अलावा, साल गोंद घाव, सूजन और त्वचा की समस्या में काम आता है. खैर का गोंद मुंह के छाले, दस्त और खून बहना रोकने में फायदेमंद है. इमली का गोंद पेट की गर्मी कम करता है, कब्ज में मदद करता है और पाचन सुधारता है. हर गोंद का अपना अलग फायदा है और इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर यह शरीर की कई छोटी-बड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. हालांकि इन औषधीय गोंदों को अपने आहार या इलाज में शामिल करने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेना जरूरी है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई