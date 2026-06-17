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स्कूल टॉपर्स होने के बाद भी आपका बच्चा लाइफ में होगा फेल, अगर नहीं सिखाए ये मैनर्स!

आपका बच्चा अच्छे मार्क्स लगा रहा है. स्कूल में टॉप कर रहा है तो यह काफी नहीं है. क्या आप जानते हैं नंबर केवल जीवने के लिए काफी नहीं होती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 17, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:10 PM IST
स्कूल टॉपर्स होने के बाद भी आपका बच्चा लाइफ में होगा फेल, अगर नहीं सिखाए ये मैनर्स!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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