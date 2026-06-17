बच्चों के ज्यादा नंबर आने पर माता-पिता अक्सर उनकी कई गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं. स्कूल में टॉप करने पर बच्चे पर गर्व होता है. लेकिन पढ़ाई में आगे होने का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा लाइफ में सफल होगा. लाइफ में सफलता पाने के लिए बच्चे का पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार और सही व्यवहार सीखना भी बेहद जरूरी है.
डिग्री से आप अच्छी नौकरी और पैसा खरीद सकते हैं. लेकिन संस्कार और मैनर्स से आप समाज को बदलने का दम रख सकते हैं. आज के समय में बच्चे को केवल पढ़ाई में तेज नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना है. आइए जानते हैं बच्चों को कौन से जरूरी मैनर्स सिखाने चाहिए.
बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उनकी थाली में जो खाना है उस पर मजाक या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. हर इंसान की थाली में खाना उनकी जरूरत और परिस्थितियों पर डिपेंट करता है. बच्चों को दूसरों की पसंद का सम्मान करना सीखना चाहिए. बच्चों को इमोशन की कद्र करना सिखाना होगा.
कई बार बच्चे अलग दिखने वाले लोगों को घूरते हैं. इसके अलावा बच्चे कई बार फिजिकल डिसएबिलिटी वाले लोगों का मजाक बनाते हैं. ऐसे में बच्चों को सिखाएं इस तरह के लोगों को घूरना नहीं चाहिए ना ही इन लोगों का मजाक बनाना चाहिए. नॉर्मल और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए. बच्चों को दूसरों के प्रति दयालु बनाएं.
बच्चों को स्कूल, पार्क में दूसरे बच्चों को अपने साथ गेम खेलने में शामिल करना सिखाएं. बच्चों के साथ खेल, बातचीत करने के लिे मोटिवेट करें. ये छोटी-छोटी आदत बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड कर सकता है.
हंसना और मजाक करना अच्छा होता है लेकिन किसी की मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत होता है. बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए कि किसी के साथ हंसना और किसी के ऊपर हंसने में अंतर होता है. बच्चों को इमोशन का सम्मान करना चाहिए. इससे वह दूसरों के इमोशन का सम्मान करने लगते हैं.
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