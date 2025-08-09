खुशखबरी! वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, स्ट्रेप A की वैक्सीन बनाने का रास्ता हुआ आसान

Strep A Disease: स्ट्रेप ए नामक बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होता है. यह इन्फेक्शन कभी-कभी इतना गंभीर रूप ले लेता है कि जानलेवा भी हो सकता है. लेकिन अब अच्छी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने स्ट्रेप ए के खिलाफ प्रभावी एंटीबॉडी खोजने में बड़ी सफलता पाई है. इस खोज से ऐसी वैक्सीन बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जो भविष्य में लाखों लोगों की जान बचा सकता है. ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह पता लगा लिया कि कुछ बच्चों में स्ट्रेप ए नाम के सामान्य बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ प्राकृतिक तौर पर इम्युनिटी कैसे बन जाती है. यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

स्ट्रेप ए से आमतौर पर गले में दर्द या स्किन से जुड़ी बीमारियां होती हैं. लेकिन, कभी-कभी यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है. हर साल कई देशों में लाखों लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है बार-बार इन्फेक्शन होना, जिससे दिल को भी नुकसान पहुंचने का भी खतरा रहता है.

शेफील्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खास एंटीबॉडी खोजी हैं जो खतरनाक इन्फेक्शन से बचा सकती है.

शेफील्ड यूनिवर्सिटी के फ्लोरे इंफेक्शन संस्थान के डॉ. एलेक्स कीली के मुताबिक रिसर्च का नतीजा एक सुरक्षित और असरदार टीका बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है, जो ब्रिटेन और दुनिया भर में लगभग पांच लाख लोगों की जान बचा सकता है.

उन्होंने कहा कि अब पहली बार हम मनुष्यों में देख सके हैं कि टीका लगने के बाद बनने वाले एंटीबॉडी कैसे इन्फेक्शन को रोकते हैं और ये एंटीबॉडी स्ट्रेप ए से लड़ने में कैसे मदद करते हैं.

नेचर मेडिसिन नाम की पत्रिका में प्रकाशित इस रिसर्च में देखा गया है कि लोगों में जन्म से लेकर पूरे जीवन में संक्रमण के खिलाफ हमारी प्राकृतिक सुरक्षा यानी एंटीबॉडी कैसे बनती और बढ़ती हैं.

रिसर्च में पाया गया कि बच्चे स्ट्रेप ए से बचाव के लिए अपनी मां से थोड़ी सुरक्षा लेकर पैदा होते हैं, लेकिन वह सुरक्षा जल्दी समाप्त हो जाती है. जब छोटे बच्चे स्ट्रेप ए बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, तो उनके शरीर में बैक्टीरिया के अलग-अलग हिस्सों के खिलाफ एंटीबॉडी तेजी से बनती हैं. इस खास समय को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भविष्य में टीका बनाने में मदद कर सकता है.

कीली ने कहा कि अब हमें पता है कि स्ट्रेप ए से बचाव के लिए जीवन के पहले कुछ साल बहुत जरूरी हैं. हम इससे यह भी बेहतर समझ सकते हैं कि यह इम्युनिटी कैसी बनती है. रिसर्चर्स ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे दुनिया के कई हिस्सों में टीकों का परीक्षण बढ़ेगा और अंत में यह साबित होगा कि ये टीके स्ट्रेप ए से सुरक्षित और असरदार बचाव कर सकते हैं.

(आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.