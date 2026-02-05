Advertisement
बुढ़ापे का सहारा ही नहीं, ब्रेन बूस्टर भी हैं आपके पोते-पोती; रिसर्च में हुआ ये बड़ा खुलासा

बुढ़ापे का सहारा ही नहीं, 'ब्रेन बूस्टर' भी हैं आपके पोते-पोती; रिसर्च में हुआ ये बड़ा खुलासा

Elderly Health Care: हाल ही में आए एक रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि पोते-पोतियों की देखभाल करना न केवल इमोशनल जुड़ाव है, बल्कि ये बुजुर्गों की याददाश्त और मानसिक क्षमता को भी बेहतर बनाता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:29 PM IST
बुढ़ापे का सहारा ही नहीं, 'ब्रेन बूस्टर' भी हैं आपके पोते-पोती; रिसर्च में हुआ ये बड़ा खुलासा

Elderly Health Care: अपने नाती-पोतों की देखभाल करना अक्सर पारिवारिक जिम्मेदारी या इमोशनल जुड़ाव का नतीजा माना जाता है. लेकिन अब साइंस ने इसके एक और जरूरी पहलू की ओर ध्यान खींचा है. हाल ही में छपी एक रिस रिपोर्ट के अनुसार, पोते-पोतियों या नाती-नातिन की देखभाल करने वाले बुजुर्गों की मेमोरी और भाषा से जुड़ी मेंटल एबिलिटी उन बुजुर्गों की तुलना में बेहतर होती हैं, जो इसे भूमिका में शामिल नहीं होते हैं. ये स्टडी इस बात का संकेत है कि फैमिली लाइफ में एक्विट भागीदारी बुजुर्गों के ब्रेन के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. 

 

क्या कहती है जर्नल साइकोलॉजी एंड एजिंग की रिपोर्ट?
यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल साइकोलॉजी एंड एजिंग में प्रकाशित हुआ है, और इसकी प्रमुख लेखिका फ्लाविया चेरेचेश हैं. अध्ययन में कुल 2,887 दादा-दादी (नाना/नानी) को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक थी और औसत आयु लगभग 67 वर्ष रही. इन प्रतिभागियों के आंकड़ों का विश्लेषण 2016 से 2022 के बीच किया गया. इन परीक्षणों में खास तौर पर याददाश्त, शब्दों के प्रयोग और भाषा कौशल जैसी क्षमताओं को परखा गया.

पोते-पोतियों की देखभाल करने से क्या होता है?
शोध के नतीजों से पता चला कि जो बुज़ुर्ग अपने पोते-पोतियों की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने मेमोरी और वर्बल स्किल्स से जुड़े परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन किया. दिलचस्प बात यह रही कि यह सकारात्मक प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि ग्रैंड पेरेंट्स कितनी बार बच्चों की देखभाल करते हैं या वे किस तरह की देखभाल करते हैं. चाहे देखभाल नियमित हो या कभी-कभार, और चाहे वह पढ़ाने, खेलने या रोजमर्रा की निगरानी तक सीमित हो, मानसिक लाभ लगभग समान पाए गए. इससे यह निष्कर्ष निकला कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है देखभाल की भूमिका में सक्रिय रूप से शामिल होना.

 

बच्चों के साथ समय बिताने का बुजुर्गों पर असर
शोधकर्ताओं का मानना है कि बच्चों के साथ समय बिताने से बुज़ुर्गों का सामाजिक संपर्क बढ़ता है और उनका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है. बच्चों की जरूरतों को समझना, उनसे बातचीत करना और उनके साथ गतिविधियों में शामिल होना दिमाग को चुनौती देता है, जिससे सोचने-समझने की क्षमता बनी रहती है. इसके अलावा जुड़ाव बुज़ुर्गों के जीवन में उद्देश्य और जिम्मेदारी का भाव भी पैदा करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहम माना जाता है.

 

बढ़ती उम्र का मानसिक स्वास्थ्य पर असर?
स्टडी यह भी रेखांकित करता है कि बढ़ती उम्र में मानसिक गिरावट को पूरी तरह टालना शायद संभव न हो, लेकिन जीवनशैली और सामाजिक भूमिका इसमें बड़ा फर्क डाल सकती हैं. परिवार के भीतर सक्रिय रहना, खासकर अगली पीढ़ी की देखभाल में भागीदारी, बुज़ुर्गों को न सिर्फ भावनात्मक संतोष देती है बल्कि उनके दिमाग को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Elderly Health CareBrain Health

