Beauty Tips: महंगे प्रोडक्ट्स छोड़ें और ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं दादी नानी के ये देसी नुस्खे

Beauty Tips: दादी-नानी के जमाने की महिलाएं खूबसूरती के लिए ये महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती थीं, बल्कि उनकी हेल्दी स्किन के राज के पीछे कुछ नेचुरल देसी नुस्खे होते थे. आज हम दादी-नानी के वही देसी नुस्खे आपको बता रहे हैं. जिसके बाद आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होगी.

 

Dec 17, 2025, 06:14 PM IST
Beauty Tips: आज के टाइम में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और ऐसे में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज भी करते हैं. ऐसे में हम आपके लिए दादी नानी वो नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बिना किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. दादी नानी के ये नुस्खे एकदम नेचुरल हैं और जो बिना महंगे प्रोडक्ट्स के खूबसूरत त्वचा का हकदार बना सकते हैं.

हल्दी और दूध का लेप
हल्दी और दूध से आप एक नेचुरल लेप बना सकते हैं जिससे आप स्किन को नेचुरल ग्लोइंग बना सकते हैं. जब सीरम का नाम किसी ने सुना भी नहीं था उस जमाने में दादी नानी यही नुस्खे अपनाती थीं. इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप थोड़ा सा कच्चा दूध लें और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लें. पेस्ट बनाने के बाद आप इस लेप को अपने चेहरे पर अप्लाई करें. अब आप इस लेप को 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा छोड़ दें. इसके बाद आप चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें. दूध आपकी स्किन को पोषण देने में मदद करता है.

गुलाब जल और बेसन 
स्किन को अंदर से क्लीन करने के लिए आप गुलाब जल और बेसन का यूज कर सकते हैं. इस नुस्खे को बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 चम्मच लें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं. बेसन और गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और चेहरे पर अप्लाई करें. जब ये पेस्ट सूख जाए तो आप हल्के हाथों से रगड़ते हुए छुड़ाएं और नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लें. ये नुस्खा डेड स्किन को हटाकर चेहरे को फ्रेश करने में मदद करता है.
मलाई लगाएं
अगर आपके चेहरे की त्वचा बेजान है या रूखी रहती है तो आप चेहरे की नमी को लौटाने के लिए मलाई का यूज कर सकते हैं. दूध से निकली मलाई नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करती है. वहीं दूसरी और शहद चेहरे को सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप शहद और मलाई को मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो वहीं पुराने वाला निखार वापस लौट सकता है. चेहरे पर 20 मिलन लगा रहने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो लें. पुराने जमाने का ये देसी नुस्खा आपकी त्वचा को मुलायम और ग्लो करने में हेल्प करेगा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

