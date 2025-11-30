Advertisement
सर्दियों में जोड़ों से निकल जाएगा यूरिक एसिड, डाइट में शामिल करें ये सब्जियां!

यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाई के साथ-साथ डाइट की भी मदद ले सकते हैं. इन हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से यूरिक एसिड कम हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:00 AM IST
अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं. जब शरीर में प्यूरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है. यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द होता है. यूरिक एसिड को कम करन के लिए आप डाइट में इन हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं. 

हरी पत्तेदार सब्जियां 
हरी पत्तेदार सब्जियों में मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है. हरी पत्तेदार सब्जियों में आप पालक, केल और सरसों का साग खा सकते हैं. 

सरसों का साग है फायदेमंद 
यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप डाइट में सरसों के साग को शामिल कर सकते हैं. विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को कम कर सकता है. 

केल सेहत के लिए फायदेमंद 
केल में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है. अगर आप हाई यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं तो डाइट में केल को शामिल कर सकते हैं. 

लेट्यूस 
लेट्यूस में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. लेट्यूस यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं. यूरिक एसिड को करने करने के लिए आप डाइट में लेट्यूस सलाद का सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  

ट्रैवल के दौरान क्या लंबे समय तक रोकते हैं पेशाब, किडनी पर पड़ सकता है बुरा असर! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

