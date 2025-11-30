सर्दियों में जोड़ों से निकल जाएगा यूरिक एसिड, डाइट में शामिल करें ये सब्जियां!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं. जब शरीर में प्यूरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है. यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द होता है. यूरिक एसिड को कम करन के लिए आप डाइट में इन हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियों में मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है. हरी पत्तेदार सब्जियों में आप पालक, केल और सरसों का साग खा सकते हैं.

सरसों का साग है फायदेमंद

यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप डाइट में सरसों के साग को शामिल कर सकते हैं. विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को कम कर सकता है.

केल सेहत के लिए फायदेमंद

केल में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है. अगर आप हाई यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं तो डाइट में केल को शामिल कर सकते हैं.

लेट्यूस

लेट्यूस में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. लेट्यूस यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं. यूरिक एसिड को करने करने के लिए आप डाइट में लेट्यूस सलाद का सेवन कर सकते हैं.

