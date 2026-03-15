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Hindi Newsलाइफस्टाइलबालकनी को एकदम लक्जरी और मॉडर्न लुक देने के लिए बेस्ट हैं ये ग्रिल डिजाइन्स, पड़ोसी भी देखकर करेंगे जमकर तारीफ

बालकनी को एकदम लक्जरी और मॉडर्न लुक देने के लिए बेस्ट हैं ये ग्रिल डिजाइन्स, पड़ोसी भी देखकर करेंगे जमकर तारीफ

Balcony Grill Designs: अगर आप भी अपनी बालकनी को एक अलग लुक देना चाहते हैं, तो एकदम लक्जरी और मॉडर्न लुक वाली ग्रिल डिजाइन्स को दिखाते हैं, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होगी.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:10 AM IST
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बालकनी को एकदम लक्जरी और मॉडर्न लुक देने के लिए बेस्ट हैं ये ग्रिल डिजाइन्स, पड़ोसी भी देखकर करेंगे जमकर तारीफ

Balcony Grill Designs: आजकल हर कोई अपने घर के साथ-साथ बालकनी को भी खूबसूरत रखना चाहता है. घर के हर हिस्से को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाने से एक अलग टच मिलता है. बालकनी को खूबसूरत रखना बेहद ही जरूरी होता है यहां पर लोग सुबह की चाय, शाम की ठंडी हवा और थोड़ी शांति लेने के लिए आते हैं. कई लोगों की बालकनी में काफी सारी घर की चीजें और बेकार समान पड़ा रहता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. अगर आप भी बालकनी को  मॉडर्न और लक्जरी लुक देना चाहते हैं, तो नए-नए डिजाइन्स आजकल बाजारों में देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं. 
 

घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसको काफी ज्यादा अहम माना जाता है. आप चाहे तो ऑनलाइन भी ग्रिल डिजाइन्स को देख सकती हैं, जो आपकी बालकनी को एक अलग और प्रीमियम लुक देगा. आपका पड़ोसी भी देखकर जमकर तारीफ करेगा. आइए आप भी देख लीजिए लेटेस्ट डिजाइन.

बालकनी के लिए मॉडर्न ग्रिल डिजाइन्स 
 

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1. फुल ग्लास रेलिंग

अगर आप भी अपनी बोरिंग बालकनी को एक यूनिक और खूबसूरत टच देना चाहते हैं, तो आप फुल ग्लास रेलिंग को भी लगा सकते हैं ये ग्रिल डिजाइन्स  दिखने में काफी ज्यादा मॉडर्न नजर आएगी. अपनी बालकनी को लक्जरी और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो ये एकदम बेस्ट रहेगी.
 

2. वर्टिकल बार ग्रिल डिजाइन

आप अपनी बालकनी को एक प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो आप वर्टिकल बार ग्रिल डिजाइन को भी लगा सकते हैं. ये आपको पास के बाजारों में देखने को मिल जाएगा, जो आपकी बालकनी और घर के लुक को काफी ज्यादा अलग बना देगी.
 

3. वुड रेलिंग डिजाइन

अगर आपका घर सुंदर से वुड से बना हुआ है, तो आप वुड रेलिंग डिजाइन को लगवा सकती हैं. बालकनी को एक सुंदर सा बना देगा.  घर पुराना हो या मॉर्डन लकड़ी की रेलिंग लगाने से घर की शोभा काफी हद तक बढ़ जाती है.
 

4.  मॉडर्न जियोमेट्रिक ग्रिल डिजाइन

आजकल कई तरह-तरह के ग्रिल देखने को मिल जाएंगे. अगर आप अपने घर की शोभा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मॉडर्न जियोमेट्रिक ग्रिल डिजाइन को बनवा सकते हैं. ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है.
 

5. फुल ग्लास रेलिंग

फुल ग्लास रेलिंग को आप बालकनी को मॉडर्न टच पाने के लिए लगवा सकती हैं. बालकनी में बैठकर आप खूबसूरत बाहर के नजारे आसानी से देख सकते हैं. इस डिजाइन को देखने के बाद पड़ोसी भी आपकी कॉपी करेंगे. घर को भी एक नया लुक देगा. 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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