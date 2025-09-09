पानी के जार में उगा रहे हैं मनी प्लांट, चायपत्ती मिलाकर ग्रोथ बढ़ाने का आइडिया कैसा रहेगा?

Money Plant And Tea Leaves: घर को सजाने और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए मनी प्लांट कई लोगों का सबसे पसंदीदा पौधा माना जाता है. आमतौर पर लोग इसे मिट्टी या पानी, दोनों तरीकों से उगाते हैं. पानी में उगाए गए मनी प्लांट का लुक काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसकी सही देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है. कई लोग पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए पानी के जार में इस्तेमाल की हुई चायपत्ती डालने की सलाह देते हैं. सवाल ये है कि क्या सच में चायपत्ती से मनी प्लांट की ग्रोथ बेहतर होती है या ये सिर्फ एक मिथ है?

चायपत्ती की प्रॉपर्टीज

चायपत्ती में नाइट्रोजन, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं. ये चीजें पौधों की पत्तियों को हरा-भरा और ताजा बनाए रखने में मदद करते हैं. मिट्टी में उगाए गए पौधों के लिए चायपत्ती बहुत फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि मिट्टी इन न्यूट्रीएंट्स को सोखकर धीरे-धीरे पौधों तक पहुंचाती है.

पानी में उगाए मनी प्लांट पर असर

अगर आप पानी में उग रहे मनी प्लांट के जार में सीधे चायपत्ती डाल देंगे, तो उसका असर उतना पॉजिटिव नहीं होगा. इसके पीछे कई कारण हैं जैसे:-

1. पानी गंदा होना: चायपत्ती डालने से पानी जल्दी सड़ने लगता है और बदबू आने लगती है.

2. जड़ें खराब होना: गंदे पानी में बैक्टीरिया और फंगस जल्दी पनपते हैं, जिससे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

3. ऑक्सीजन की कमी: चायपत्ती पानी में जमा होकर ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है, जिससे पौधे की ग्रोथ धीमी हो सकती है.

सही तरीका क्या है?

अगर आप चायपत्ती से फायदा लेना चाहते हैं, तो उसे सीधे पानी में न डालें. इसके बजाय कुछ अहम काम कर सकते हैं, जैसे:-

1. इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

2. सूखी हुई चायपत्ती को मिट्टी में मिलाकर किसी दूसरे गमले में इस्तेमाल करें.

3. अगर आपका मनी प्लांट पानी में है, तो हर 7–10 दिन में पानी बदलें और उसे साफ रखें.

4. आर चाहें तो पानी में लिक्विड फर्टिलाइजर हल्की क्वांटिटी में डाल सकते हैं, ये पौधे के लिए ज्यादा कारगर साबित होगा.



एक्सट्रा टिप्स

1. मनी प्लांट को हमेशा ग्लास जार या बोतल में रखें और उसे ऐसी जगह रखें जहां इनडायरेक्ट धूप आती हो.

2. पानी का लेवल हमेशा जड़ों को कवर करने लायक होना चाहिए.

3. जार में तांबे का सिक्का डालना पौधे की ग्रोथ और पानी को साफ रखने के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय है.