अमरूद खरीदने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये बात, ऐसे पहचाने ताजा और मीठा फल

How to Identify Sweet Guava: जब आप अमरूद खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो वहां पर बिना चखे मीठे अमरूद की पहचान करना मुश्किल टास्क हो जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ ट्रिक हैं जिनको आप फॉलो कर सही अमरूद खरीद सकते हैं.

अमरूद के रंग को देखें

अगर आप बाजार से ताजा और मीठे अमरूद खरीद कर घर लाना चाहते हैं तो अमरूद खरीदने से पहले इसके रंग पर विशेष ध्यान दें. अगर आपको खट्टे या कम मीठे अमरूद पसंद हैं तो आप हरे रंग का अमरूद चुनें, लेकिन यदि आपको पका हुआ मीठा अमरूद चाहिए तो पीले रंग के अमरूद को चुने. हल्का पीला और हरा मिक्स कलर दिखे तो सावधान होने की जरूरत है इस अमरूद में अंदरुनी खराबी हो सकती है. इसलिए अगर पीला अमरूद ना मिले तो हरा खरीद लें कुछ ही दिनों में वह पक कर पीला हो जाएगा.

सोंधी महक वाला खरीदें

ज्यादातर फलों की खुशबू ही उनकी हेल्थ के बारे में बता देती है. अगर अमरूद से सोंधी और मीठी महक आ रही है तो अमरूद अंदर से मीठा होगा या कच्चा होगा.

ज्यादा बढ़ा अमरूद ना खरीदें

यूं तो अमरूद की अलग-अलग वैरायटी होती है और हर वैरायटी का आकार वजन अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य वजन और उसके मुकाबले हल्के वजन का अमरुद खरीदना ही बेहतर होता है. ज्यादा भारी और ठोस अमरूद में अंदर के बीज काफी कठोर हो सकते हैं जो खाते हुए दांतों में फंस सकते हैं. इसके अलावा अक्सर बड़े आकार के अमरूद मीठे कम निकलते हैं, इसलिए अमरूद खरीदते समय ध्यान रखें कि अमरूद का साइज नॉर्मल हो.

दागदार ना हो

अमरुद खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि अमरूद ज्यादा कड़क और दागदार ना हो. अमरूद ऊपर से जितना लचीला होगा अंदर से उतना ही मीठा निकलने की संभावना है, लेकिन ध्यान रखें ऐसे फलों में कीड़ा लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है. इसलिए डायरेक्ट खाने से बचें और चाकू से काटकर और ध्यान से देख कर ही खाएं.

खुरदरी सतह वाला ना लें

अगर अमरूद की ऊपरी सतह खुरदरी है या दाग धब्बे ज्यादा हैं तो ऐसे अमरुद को खरीदने से बचें. यह अंदर से खराब हो सकता है. इसके अलावा अमरूद को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही खाएं, क्योंकि इसके ऊपर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का स्प्रे किया जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है

