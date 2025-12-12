इस वजह से नहीं बढ़ता अमरूद का पेड़, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Guava Plant Care Mistakes: बरसात से लेकर सर्दियों तक बाजारों में अमरूद की भरमार रहती है. अमरूद ऐसा फल है जिसे आसानी से घर में उगाया जा सकता है. ज्यादातर लोग घरों में ही अमरूद का पेड़ लगा लेते हैं. गांव या कस्बों में ये काफी आसान होता है, लेकिन शहरों के घरों में बालकनी या छत पर अमरूद लगाना काफी मुश्किल टास्क हो जाता है. ऐसे में हम आपको इस खबर में बताएंगे कि कैसे आप गमले में भी आसानी से अमरूद का पौधा लगा सकते हैं. अगर आप भी अपनी बालकनी या छत पर अमरूद का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपकी बहुत मदद कर सकती है.

मिट्टी कैसे तैयार करें?

जब आप अमरूद का पौधा लगा रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करें. इसके लिए आप 50% गार्डन की मिट्टी लें, 30% गोबर और 20% तेज को अच्छी तरह मिक्स करें. इससे पानी की निकासी भी सही रहती है.

सीधा धूप में ना रखें?

अब आप तैयार हुई इस मिट्टी को एक बड़े गमले में भर दें. इसके बाद ग्राफ्टेड अमरूद का पौधा लगाएं. ये पौधा बीज से लगाए गए पौधे की तुलना में जल्दी फल देता है. इस पौधे को आप गमले में भी लगा सकते हैं और जमीन में भी लगा सकते हैं अगर आप पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो पौधे को मिट्टी के बीच में रखें और पौधे की जड़ों को मिट्टी में हल्के हाथों से सेट करें और ऊपर से हल्की मिट्टी भी डाल दें. पौधे को लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत के 3 से 4 दिन सीधी धूप में ना रखें, हल्की धूप या फिल्टर्ड धूप में ही रखें. इसके आद आप सीधी धूप में रख सकते हैं.

कब लगेंगे फल?

आमतौर पर जब हम अमरूद का पौधा लगाते हैं उसके एक साल बाद वो फल देना शुरू करता है. कुछ अमरूद की किस्में हैं तो तेजी से बढ़ती हैं वो 6 महीने में भी फल दे सकती हैं. अगर आप अपने पौधे की सही कटाई छंटाई, पानी, धूप और खाद का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा जल्दी और और ज्यादा फल देगा.

कितनी धूप जरूरी?

अमरूद का पौधा की सही ग्रोथ के लिए दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप जरूर चाहिए. अगर पानी की मात्रा की बात करें तो आप गर्मियों में हफ्ते में 3 से 4 बार पानी दे सकते हैं. इसके अलावा सर्दियों की बात करें तो हफ्ते में 1 या 2 बार पानी देना ही काफी होता है. जब आपके पौधे पर हल्के छोटी फूल या फल आने लगे हों तो आप पोटाश वाली राख पेड़ की जड़ में डाल दें इससे फल और मीठे हो सकते हैं. इसके अलावा साल में 2 बार पौधे की छंटाई करें.

अगर अमरूद के पेड़ पर फंगस का कीड़ा लगने लगा है तो आप नीम के तेल का इस्तेमाल करें 2 से 3 ML नीम तेल एक लीटर पानी में मिलकर स्प्रे करें. अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और नियमित रूप से पौधे की केयर करेंगे तो टाइम से ज्यादा और मीठे फल आएंगे.

