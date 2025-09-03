122 तो कोई 117 साल... दुनिया के चुनिंदा 5 लोग, सबसे ज्यादा जिंदा रहने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, न फैंसी डाइट न ट्रीटमेंट, फिर क्या थी वजह?
Advertisement
trendingNow12906742
Hindi Newsलाइफस्टाइल

122 तो कोई 117 साल... दुनिया के चुनिंदा 5 लोग, सबसे ज्यादा जिंदा रहने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, न फैंसी डाइट न ट्रीटमेंट, फिर क्या थी वजह?

Longest Lived Person In The World: दुनिया के इन 5 लोगों ने सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है. उनकी लंबी उम्र का राज कोई फैंसी डाइट नहीं बल्कि सिंपल लाइफस्टाइल है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

122 तो कोई 117 साल... दुनिया के चुनिंदा 5 लोग, सबसे ज्यादा जिंदा रहने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, न फैंसी डाइट न ट्रीटमेंट, फिर क्या थी वजह?

लंबे समय तक जिंदा रहने की ख्वाहिश इंसानों में युगों- युगों से चली आ रही है. लेकिन इतिहास ने ये मौका दुनिया भर में कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डस में शामिल ऐसे 5 लोगों के बारे में यहां आज हम आपको बता रहे हैं. 

साथ ही आप जानेंगे कि इंसान की आयु किन चीजों से प्रभावित होती है. क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है. या कोई ऐसा फार्मूला है जिसे फॉलो करके खुद को लंबे समय तक स्वस्थ और जिंदा रखा जा सकता है. 

इसे भी पढ़ें- 100 साल तक जिंदा रहने का सपना पूरा करेंगे ये 6 फूड्स, लंबी उम्र के लिए आज से डाइट में कर लें शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

 

सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले लोग

जीन कैलमेंट 

सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने की लिस्ट में पहला नाम फ्रांस की जीन कैलमेंट का आता है. ये महिला 122 साल 164 दिनों तक जिंदा रही. इन्होंने मॉर्डन दुनिया की नींव से बनते देखा है. इसमें ऑटोमोबाइल से लेकर हवाई जहाज, इंटरनेट का आविष्कार शामिल है. इनकी लंबी उम्र का राज चॉकलेट, ऑलिव ऑयल, कम मात्रा में शराब का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस फ्री अप्रोच के साथ जेनेटिक कारक बताए जाते हैं.

सारा नॉस

अब तक की सबसे उम्रदराज अमेरिकी महिला, सारा नॉस, 119 साल और 97 दिन जीवित रहीं. सारा ने पूरी जिंदगी घर के बने खाने और कम से कम तनाव के साथ एक साधारण जीवन शैली अपनाई. सकारात्मक सोच, लोगों से जुड़ाव ने उनकी लंबी उम्र में योगदान दिया.

नबी ताजिमा

जापान की रहने वाली नबी ताजिमा 117 साल और 260 दिनों तक जिंदा रही. उन्हें ओकिनावा की पारंपरिक जीवनशैली का लाभ मिला, जिसमें पौधों पर आधारित आहार, शारीरिक गतिविधि और परिवार का भरपूर सहयोग शामिल है. 

मैरी-लुईस मेइलूर

कनाडा की रहने वाली मैरी-लुईस मेइलूर 117 साल और 230 दिनों तक जिंदा रहीं. जिंदगी को लेकर पॉजिटिव अप्रोच, लोगों से जुड़ाव ने उनकी दीर्घायु होने में योगदान दिया. 

वायलेट ब्राउन

जमैका की वायलेट ब्राउन 117 साल और 189 दिन जीवित रहीं. उन्होंने अपनी लंबी उम्र का श्रेय सादगी, पारिवारिक सहयोग और नियमित दिनचर्या को दिया. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैरेबियाई लाइफस्टाइल को फॉलो किया.  

इसे भी पढ़ें- ब्लू जोन में रहने वाली न्यूट्रिशनिस्ट का ये डाइट कर लें फॉलो, पूरी हो जाएगी 100 साल जीने की तमन्ना

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

longest living person

Trending news

पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
;