122 तो कोई 117 साल... दुनिया के चुनिंदा 5 लोग, सबसे ज्यादा जिंदा रहने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, न फैंसी डाइट न ट्रीटमेंट, फिर क्या थी वजह?

लंबे समय तक जिंदा रहने की ख्वाहिश इंसानों में युगों- युगों से चली आ रही है. लेकिन इतिहास ने ये मौका दुनिया भर में कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डस में शामिल ऐसे 5 लोगों के बारे में यहां आज हम आपको बता रहे हैं.

साथ ही आप जानेंगे कि इंसान की आयु किन चीजों से प्रभावित होती है. क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है. या कोई ऐसा फार्मूला है जिसे फॉलो करके खुद को लंबे समय तक स्वस्थ और जिंदा रखा जा सकता है.

सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले लोग

जीन कैलमेंट

सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने की लिस्ट में पहला नाम फ्रांस की जीन कैलमेंट का आता है. ये महिला 122 साल 164 दिनों तक जिंदा रही. इन्होंने मॉर्डन दुनिया की नींव से बनते देखा है. इसमें ऑटोमोबाइल से लेकर हवाई जहाज, इंटरनेट का आविष्कार शामिल है. इनकी लंबी उम्र का राज चॉकलेट, ऑलिव ऑयल, कम मात्रा में शराब का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस फ्री अप्रोच के साथ जेनेटिक कारक बताए जाते हैं.

सारा नॉस

अब तक की सबसे उम्रदराज अमेरिकी महिला, सारा नॉस, 119 साल और 97 दिन जीवित रहीं. सारा ने पूरी जिंदगी घर के बने खाने और कम से कम तनाव के साथ एक साधारण जीवन शैली अपनाई. सकारात्मक सोच, लोगों से जुड़ाव ने उनकी लंबी उम्र में योगदान दिया.

नबी ताजिमा

जापान की रहने वाली नबी ताजिमा 117 साल और 260 दिनों तक जिंदा रही. उन्हें ओकिनावा की पारंपरिक जीवनशैली का लाभ मिला, जिसमें पौधों पर आधारित आहार, शारीरिक गतिविधि और परिवार का भरपूर सहयोग शामिल है.

मैरी-लुईस मेइलूर

कनाडा की रहने वाली मैरी-लुईस मेइलूर 117 साल और 230 दिनों तक जिंदा रहीं. जिंदगी को लेकर पॉजिटिव अप्रोच, लोगों से जुड़ाव ने उनकी दीर्घायु होने में योगदान दिया.

वायलेट ब्राउन

जमैका की वायलेट ब्राउन 117 साल और 189 दिन जीवित रहीं. उन्होंने अपनी लंबी उम्र का श्रेय सादगी, पारिवारिक सहयोग और नियमित दिनचर्या को दिया. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैरेबियाई लाइफस्टाइल को फॉलो किया.

