22 साल की फिट लड़की को अचानक होने लगी खून की उलटी, बीमारी का पता चला, तो उड़ गए होश

Blood Cancer Case: इंग्लैंड के सरे काउंटी के गिल्डफोर्ड शहर की रहने वाली 22 साल लारा मुलर हमेशा (Lara Muller) एक्टिव, हेल्दी और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखती थीं. लेकिन 2024 के आखिर में, वो अनयूजुअल तरीके से थकान महसूस करने लगीं, उन्हें पीठ और गर्दन में दर्द हुआ और उन्हें सीने में इंफेक्शन हो गया. शुरू में उन्होंने अपने लक्षणों को नजरअंदाज किया और अपनी रोजाना की कसरत जारी रखी. हालांकि, जब उनकी हालत बिगड़ी, तो उन्होंने बार-बार डॉक्टर सलाह ली, लेकिन उन्हें बस यही बताया गया कि उन्हें एनीमिया (Anaemia) है और उनके पीठ का दर्द उनकी नए ऑफिस की नौकरी में पूरे दिन कुर्सी पर बैठने के कारण है.

जब महसूस होने लगी कमजोरी

द सन के मुताबिक दिसंबर 2024 में, लारा ने महसूस किया कि उनके एनर्जी लेवल में नाटकीय रूप से गिरावट आ रही है. वो अपने डॉक्टर के पास गईं, जिन्होंने कम आयरन लेवल की बात को कंफर्म किया और सप्लीमेंट्स दिए. डॉक्टर ने उनके मांसपेशियों और हड्डी के दर्द को उनकी गतिहीन ऑफिस के काम से कनेक्ट किया. यहां तक कि जब उनकी खांसी बनी रही और उनकी थकावट गहरी होती गई, तो उन्हें एनश्योर किया गया कि इसका कारण एनीमिया है. फॉलो-अप विजिट के लिए लौटने पर, उन्हें बस आयरन टैबलेट की ज्यादा खुराक दी गई.



कुछ काम नहीं आ रहा था

लारा ने थकान से लड़ने के लिए ज्यादा कॉफी पीने, विटामिन डी लेने और अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था. वो महज 10 मिनट चलने के बाद हांफने लगती थीं और उन्होंने अपने जिम शेसन को हफ्ते में चार से 5 बार से घटाकर सिर्फ एक बार कर दिया, और आखिरकार 2 महीनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया. चिंताजनक रूप से, उनका वजन भी काफी कम हो गया, और जिम में उनकी ताकत में भारी गिरावट आई. उनके लेग प्रेस का वजन 110 किलोग्राम से गिरकर सिर्फ 50 किलोग्राम रह गया.



यह भी पढ़ें- 4 बच्‍चों की मां की लाइफ में आया ट्विस्‍ट, जिस इशारे को समझ रही थी मामूली; सच्‍चाई खुलने पर दहल गई



इस बीमारी का पता चला

मार्च 2025 तक, लारा को एक और चेस्ट इंफेक्शन हो गया और उन्हें खून की खांसी होने लगी. इस खतरनाक लक्षण के कारण सीने का एक्स-रे किया गया, जिसमें उनके सीने में एक बड़ा गांठ सामने आया. उन्हें एक तत्काल सीटी स्कैन के लिए भेजा गया, जिसने मास की मौजूदगी को कंफर्म किया. जून 2025 में, उनकी कीहोल सर्जरी हुई, और डायग्नोसिस सामने आया: हॉजकिन लिंफोमा (Hodgkin lymphoma), जो लिंफेटिक सिस्टम का एक रेयर कैंसर है.

हॉजकिन लिंफोमा क्या है?

हॉजकिन लिंफोमा एक ब्लड कैंसर (Blood Cancer) है जो एब्नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स में शुरू होता है जिन्हें बी-लिम्फोसाइट्स (B-lymphocytes) कहा जाता है. ये रेयर है - यूके में सालाना तकरीबन 2,100 मामले डायग्नोज होते हैं और अक्सर 20 और 40 या 75 से ज्यादा उम्र के लोगों को अफेक्ट करता है. लक्षण अनक्लीयर हो सकते हैं और इसमें लिम्फ नोड्स (अक्सर गर्दन, बगल या कमर में) में पेनलेस सूजन, रात को पसीना आना, बिना वजह वजन कम होना, लगातार बुखार, खांसी, सांस फूलना और नॉर्मल खुजली शामिल है. अफेक्टेड लिम्फोसाइट्स संक्रमण से लड़ने की अपनी क्षमता खो देते हैं, जिससे मरीज बीमारियों के प्रति ज्यादा सेंसेटिव हो जाते हैं.

यूके में कितने मामले?

नॉन-हॉजकिन लिंफोमा ज्यादा है, जिसमें सालाना 13,000 यूके मामले सामने आते हैं, ज्यादातर बूढ़ों में. हालांकि, हॉजकिन लिंफोमा के लिए अलग ट्रीटमेंट अप्रोच की जरूरत होती है, और अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो इसका पूर्वानुमान अच्छा हो सकता है.

लारा की ट्रीटमेंट सर्जरी

डायग्नोसिस के तुरंत बाद लारा ने कीमोथेरेपी (Chemotherapy) शुरू कर दी और उन्होंने पहले ही दो दौर पूरे कर लिए हैं, जिसमें सिर्फ एक साइकल बचा है, जिसके बाद उन्हें रिकवरी मिलने की उम्मीद है. वो कहती हैं कि उन्हें अब बहुत बेहतर महसूस होता है क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी का कारण पता है और उनके पास एक ट्रीटमेंट प्लान है, जबकि पहले उन्हें बिना किसी जवाब के बिगड़ते लक्षणों की फिक्र थी.

वो सिर्फ 22 साल की उम्र में कैंसर का डायग्नोसिस होने के इमोशनल शॉक पर विचार करती हैं, "22 साल की उम्र में कैंसर होने की खबर के लिए कोई भी आपको तैयार नहीं करता है." शुरू में, उन्हें ऐसा लगा कि वो "क्रेजी हो रही हैं" क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्हें मेडिकल प्रोफेशनल्स सुन नहीं रहे थे.

डायग्नोसिस बेहद जरूरी

लारा का एक्सपीरिएंस हेल्थकेयर में सेल्फ-एडवोकेसी की अहमियत पर जोर देता है. कई बार डॉक्टर के पास जाने के बावजूद, उनके लक्षणों को लगातार एनीमिया और लाइफस्टाइल फैक्टर्स से जोड़ा गया, जिससे उनके डायग्नोसिस में देरी हुई. ये एक अहम लक्षण - ख़ून की खांसी - के सामने आने तक नहीं था कि आगे की जांच ने अंडरलाइंग कैंसर का पता लगाया.

अवेरयनेस फैला रही हैं लारा हॉजकिन

वो अब दूसरों से कहती हैं कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज़ किया जा रहा है तो वे अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें और दूसरा या तीसरा ओपीनियन लें. वो कहती हैं, "मुझे अपनी अंतरात्मा पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा में जानती हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं."

लारा हॉजकिन लिंफोमा के छोटे शुरुआती लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने और दूसरों को लगातार थकान, बिना वजह दर्द या दूसरे असामान्य लक्षणों को अनदेखा न करने के लिए एनकरेज करने के लिए अपनी कहानी शेयर कर रही हैं. वो इस बात पर जोर देती हैं कि यहां तक कि युवा, एक्टिव लोगों को भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कैंसर ऐसे लक्षणों के साथ सामने आ सकता है जिन्हें अक्सर कम गंभीर हालातों के लिए गलत समझा जाता है. उनका मामला लगातार, बिना वजह लक्षणों का सामना करने पर, खासकर जब मरीज बार-बार बिगड़ती सेहत के साथ वापस आते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए बढ़ती हुई संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत पर भी जोर देता है.

एनएचएस के मुताबिक हॉजकिन लिंफोमा के बड़े लक्षण

1. एक या एक से ज्यादा लिम्फ नोड्स (गर्दन, बगल, कमर) में दर्द रहित सूजन

2. लगातार खांसी या सांस फूलना

3. बिना वजह वजन कम होना

4. रात को पसीना आना

5. इंफेक्शन के बिना बुखार

6. लगातार स्किन में खुजली

7. नॉर्मल थकान और कमजोरी

लारा के लिए, थकावट, पीठ और गर्दन में दर्द, खांसी, वजन कम होना और घटे हुए फिजिकल परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन शुरुआती इशारे थे, लेकिन इन्हें शुरू में गलत बताया गया था. उनकी लगन ने आखिरकार एक जिंदगी बचाने वाले डायग्नोसिस का रास्ता साफ किया.

चलती रहे जिंदगी

लारा अपनी कीमोथेरेपी के आखिर के करीब आने पर पॉजिटिव बनी हुई हैं. उन्हें उम्मीद है कि उनकी कहानी दूसरों को बोलने, टेस्ट के लिए जोर देने और अगर वो अनहेल्दी महसूस करते हैं तो अनक्लियर एक्सप्लानेशन को स्वीकार न करने के लिए इंस्पायर करेगी. उनकी सलाह सिंपल लेकिन पावरफुल है: “अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत है तो खुद को पुश देते रहें."