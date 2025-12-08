प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट! क्या है केला खाने की सही टाइमिंग? जिम ट्रेनर भी नहीं बताते ये बात

Gym Tips For Beginners: केला एक ऐसा फल है जो आपके वर्कआउट को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है. ये नेचुरल एनर्जी के लिए बेहतरीन सोर्स है. केले में पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल शुगर होती है. ज्यादातर जिम या रनिंग करने वाले लोग कंफ्यूज रहते हैं कि केला वर्कआउट से पहले ये या वर्कआउट के बाद खाएं. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगें. चलिए विस्तार से समझते हैं.

जब कोई व्यक्ति जिम में वर्कआउट करता है या ग्राउंड पर रनिंग करता है या और किसी भी तरह की एक्सरसाइज करता है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है जिसके लिए वो नेचुरल सप्लीमेंट या कई प्रकार के फूड्स सहारा लेता है. इन्हीं में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है केला. केला नेचुरल एनर्जी देने का काम करता है और ये शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन देने का काम करता है.

आपको बता दें कि केले में वो सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं जो वर्कआउट के दौरान शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं. केला वर्कआउट में बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है. ऐसा नहीं है कि सबसे के केला एक प्री वर्कआउट है. कुछ लोग वर्कआउट के बाद केला खाते हैं उनके लिए ये एक रिकवरी फूड की तरह काम करता है. केला वर्कआउट से पहले और बाद में दोनों की जगह फायदा पहुंचाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्कआउट से पहले केला खाना

अगर आप डेली जिम जाते हैं या हेवी वर्कआउट करते हैं तो शरीर में एनर्जी बनाए रखने या ताकत बढ़ाने के लिए केले का सेवन करना जरूरी है. बता दें कि वर्कआउट शुरू करने से आधे से एक घंटा पहले केला खाना बेस्ट माना जाता है. इससे आप वर्कआउट के दौरान ज्यादा नहीं थकते हैं और हेवी वर्कआउट के दौरान एनर्जी बनी रहती है. दरअसल, केले में फ्रुक्टोज, पोटैशिशयम, फाइबर और ग्लूकोज जैसे पोषक तत्व होते हैं जो एनर्जी देने के साथ मसल्स क्रैम्प्स से भी छुटकारा दिलाते हैं.

यह भी पढ़ें: प्रोटीन की रेस में अंडे को पीछे छोड़ती हैं ये सीजनल सब्जियां, सर्दियों में खूब मिलेंगी

वर्कआउट के बाद केला खाना

अगर आप जिम में वेट ट्रेनिंग या कोई हेवी वर्कआउट करते हैं तो आपको वर्कआउट के बाद केला खाना चाहिए. केला आपकी मसल्स रिकवरी के लिए जरूरी है. मसल्स रिकवरी के लिए केला बेस्ट पोस्ट वर्कआउट हो सकता है. केला फाइबर से भरपूर होता है जो वर्कआउट के बाद की थकावट को दूर कर एनर्जी देने का काम करता है. केले में मैग्नीशियम और पोटैशियम होता है जो यदि वर्कआउट के बाद महसूस होने वाले दर्द को कम करने में हेल्प करता है. इतना ही नहीं वर्कआउट से होने वाली सूजन को भी कम करने में हेल्प करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है