90 साल से ज्यादा जीने का क्या है राज? जेनेटिक नहीं, ये आदतें हैं लंबी उम्र का कारण..

Long Lifespan Habits: कुछ लोग 90 तो कुछ 100 साल जीते हैं. वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिनकी 50.. 60 की उम्र में ही मौत हो जाती है. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि लंबी उम्र का राज क्या है? इस खबर में हम आपको इसका राज बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:43 PM IST
90 साल से ज्यादा जीने का क्या है राज? जेनेटिक नहीं, ये आदतें हैं लंबी उम्र का कारण..

Long Lifespan Habits: बहुत से लोग मानते हैं कि लंबी और हेल्दी उम्र केवल अच्छे जीन पर डिपेंड करती है. लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है. हाल में आए कुछ रिसर्च और दुनिया भर के उन समुदायों की स्टडी ने यह साबित किया है कि इंसान की उम्र का केवल 20% हिस्सा ही जीन तय करता है. बाकी की 80% हमारी रोजमर्रा की आदतों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है. रिसर्चर्स ने 90 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों की लाइफस्टाइल का विश्लेषण करके ऐसे 4 आदतों के बारे में बताया है, जो व्यक्ति की उम्र लंबी, हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करती हैं. 

 

प्लांट बेस्ड डाइट
लंबी उम्र जीने वाले लोगों में डाइट की सबसे बड़ी खासियत होती है. लंबी उम्र जीने वाले लोगों के भोजन में लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा दालें, फलियों (बीन्स), सब्जियों, नट्स और साबुत अनाजों का होता है. ऐसे लोग मांसाहार कम होते हैं या भी सीमित मात्रा में खाते हैं. 

जीवन का उद्देश्य और मानसिक शांति
लंबी उम्र के लिए शरीर की फिटनेस के साथ दिमाग एक्टिव रहना भी जरूरी है. 90 पार होने के बाद लोग अक्सर जीवन में उद्देश्य की भावना (Sense of Purpose) बनाए रखते हैं. इसे जापान में 'इकिगाई' (Ikigai) या कोस्टा रिका में 'प्लान डी विडा' कहते हैं. यानी कि सुबह उठने का एक कोई कारण होना. इसमें बच्ची की देखभाल, बागवानी, कुकिंग शामिल हैं. इसके अलावा ऐसे लोग स्टेस कंट्रोल करना भी जानते हैं. 

 

नेचुरल डेली मूवमेंट
90 साल से ज्यादा जीने वाले लोग जिम में जाकर भारी-भरकम एक्सरसाइज नहीं करते. इसके बजाय वे अपनी जिंदगी में नेचुरल फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करते हैं. वे पैदल चलते हैं, बागवानी, घर काम काम खुद करते हैं और सीढ़ियों का इस्तेमाल भी करते हैं. रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी एक्टिव रहती है, मसल्स को मजबूत बनाती है और ज्वाइंट्स को लचीला बनाने में मदद करता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

