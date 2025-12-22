Advertisement
रातों-रात नहीं होती डायबिटीज, रोजमर्रा की आदतें दे सकती है शुगर की बीमारी को न्योता..

रातों-रात नहीं होती डायबिटीज, रोजमर्रा की आदतें दे सकती है शुगर की बीमारी को न्योता..

Causes of Diabetes: आज के समय में खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाना के कारण अक्सर लोगों को डायबिटीज की समस्या हो जाती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी रोजमर्रा की आदतें शुगर की बीमारी को न्योता देती है. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 22, 2025, 03:15 PM IST
Causes of Diabetes: आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि अच्छी डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही नहीं मिल पाते हैं. आगे निकलने की होड़ और समय की कमी तन और मन दोनों पर असर डाल रही है और इससे शरीर धीरे-धीरे बीमारियों की जद में आने लगता है. आज के समय में डायबिटीज सबसे ज्यादा तेजी से होने वाली बीमारी है, जो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में देखी जा रही है. डायबिटीज को लेकर धारणा है कि ये मीठा खाने से होती है लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी रोजमर्रा की आदतें ही डायबिटीज को न्योता देती हैं.

 

डायबिटीज से क्या होता है?
डायबिटीज की समस्या लाइफस्टाइल से जुड़ी है, जिसमें ग्लूकोज में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका संबंध पैंक्रियाज से होता है. पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाने में मदद करता है और अगर पैंक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है या बनाता ही नहीं है, तब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है. डायबिटीज को हमेशा मीठे से जोड़ा गया है. सिर्फ मीठा ही नहीं, गलत समय पर खाया गया हर पौष्टिक भोजन भी डायबिटीज का कारण बन सकता है. बाहर का गंदा और तला हुआ खाना, जंक फूड, मैदा और डिब्बाबंद उत्पादों का सेवन करना डायबिटीज के कारणों में से एक हैं.

आज की लाइफस्टाइल का सेहत पर असर
आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सारा दिन बैठकर काम करना होता है और चलना बहुत कम हो गया है. ये डायबिटीज होने का मुख्य कारण होता है. कम एक्टिविटी से शुगर ब्लड में ही रहती है, शरीर उसे उपयोग में नहीं लेता है और धीरे-धीरे इंसुलिन बढ़ने लगता है. नींद की गड़बड़ी हॉर्मोन के असंतुलन को दिखाती है.

 

नींद पूरी न होने का असर
नींद पूरी न होने की वजह से इंसुलिन पर असर पड़ता है. नींद हमारे पूरे सिस्टम को री-स्टार्ट करने में मदद करती है. इसके साथ ही लगातार तनाव लेना भी डायबिटीज को बुलावा देने जैसा है. स्ट्रेस लेते वक्त कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिससे बीपी और रक्त में शर्करा की मात्रा प्रभावित होती है.

 

डायबिटीज का कारण
बार-बार खाने की आदत भी डायबिटीज का कारण बन सकती है. बार-बार खाने की वजह से इंसुलिन को आराम नहीं मिल पाता है. पेट खाना पचाने में ही 2 घंटे लेता है, और दोबारा खाना इंसुलिन और ब्लड में शुगर को बढ़ाने का मुख्य कारण है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

