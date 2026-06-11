क्या आप भी पीते हैं नल का पानी? इस छोटे हैक से पता करें पानी प्यूरीफायर है या नहीं

मार्केट में लोग बोतल खरीदकर पानी पीते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी जो मार्केट से पानी खरीदकर नहीं पीते हैं. ऐसे में लोग पब्लिश नल वाला या फिर केफे में रेगुलर पानी पीते हैं. कई बार गांव में बोतलबंद पानी नहीं मिलता है. ऐसे में लोग हैंडपंप से पानी पीते हैं. कई बार नल का पानी काफी गंदा होता है जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.
कई बार गंदा पानी पीने से पेट में इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. यूपी-बिहार के लोग इस हैक से पता कर लेते हैं कि पीने वाला पानी साफ है या नहीं. चलिए जानते हैं इस छोटे से हैक के बारे में जिसकी मदद से आपको पता लग सकता है कि पानी कैसा है.
पानी पीने से लायक है या नहीं इसे आप इस सिंपल हैक से पता कर सकते हैं. इस हैक के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. अमरूद की पत्तियों की मदद से पानी का पता कर सकते हैं कि ये पानी शुद्ध हैं या नहीं. अमरूद की पत्तियों से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं.
कुआं, हैंडपंप और नल के पानी में आयरन, हैवी मेटल और आर्सेनिक तत्व पाए जाते हैं. इस पानी का सेवन करने से पेट में दर्द और लिवर संबंधी समस्या हो सकती है. ऐसे में आप अमरूद के पत्ते से पता कर सकते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं.
कुआं, नल और हैंडपंप के पानी को पीने से पहले आप अमरूद के पत्ते से शुद्धता की जांच कर सकते हैं. सबसे पहले अमरूद की पत्तियां तोड़कर ले आएं. अमरूद की पत्तियां एकदम ताजा होनी चाहिए. आपको एकदम कोमल और मुलायम छोटी-छोटी पत्तियां लेनी है.
अब अमरूद की छोटी और मुलायम पत्तियों को हाथ से मसल लें. फिर पानी के गिलास में इसे डाल दें.
एक से दो मिनट में पानी का रंग बदल जाएगा. इसका मतलब है कि पानी में आर्सेनिक और आयरन की मात्रा ज्यादा है.
वहीं पानी शुद्ध होगा तो इसमें आयरन, आर्सेनिक की मात्रा कम होगी.
पानी की जांच करना ये तरीका काफी पुराना है लेकिन गांव में आज भी इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है. इससे साफ पानी के बारे में पता किया जा सकता है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.