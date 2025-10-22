Hair Care Tips: रात में सोने से पहले करें यह 5 काम, बालों का झड़ना होगा बंद

Hair Care Tips: बाल टूटने और झड़ने के कई कारण हो सकते हैं. इनमें बालों की देखभाल नहीं करने की आदत भी शामिल है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो रात में सोने से पहले 5 काम करने से फायदा मिल सकता है. अधिकतर लोग कई बार बिजी लाइफस्टाइल की वजह से बालों की देखभाल नहीं कर पाते, लिहाजा वो रूखे और बेजान हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं. इस समस्या से बचने के लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने होंगे.
Hair Care Tips: अगर आप भी रात में बिना बालों की केयर किए सो जाती हैं, तो जरा संभल जाइए. ये आदत आपके बालों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है. जी हां, क्योंकि सोने से पहले अगर आप कुछ आसान स्टेप्स नहीं अपनातीं, तो बाल झड़ने लगते हैं, बेजान हो जाते हैं और धीरे-धीरे उनकी चमक भी खो जाती है. लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ सोने से पहले के कुछ मिनट आपके बालों को झड़ने से बचा सकते हैं और उन्हें मुलायम व सिल्की बना सकते हैं. इसके लिए आपको 4 जरूरी काम करना होंगे. यह चार काम ही वो केयर हैं, जो अगर आपने रात में सोने से पहले कर लिए, तो बालों का झड़ना हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है.
हम देखते हैं कि कई महिलाएं और लड़कियां बालों को बिना कंघी किए ही सो जाती हैं. ये आदत सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बाल और ज्यादा उलझ जाते हैं और टूटने लगते हैं. इसलिए रात में सोने से पहले बालों को हल्के हाथों से सुलझाएं. इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों में नेचुरल ऑयल फैलता है. ध्यान रहे धीरे-धीरे कंघी करें, ताकि बाल टूटें नहीं.
बालों को सिल्की बनाने के लिए रात को सोने से पहले 5-10 मिनट तक हल्के गुनगुने तेल से सिर की मसाज करें. नारियल, बादाम या आर्गन ऑयल, इनमें से आप कोई भी तेल चुन सकती हैं. इससे जड़ें मजबूत होती हैं, स्कैल्प हेल्दी रहता है और बालों में नेचुरल मॉइस्चर बना रहता है. सुबह उठकर देखने पर आपको बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल लगेंगे.
कॉटन तकिए की जगह अगर आप सैटिन या सिल्क के तकिए पर सोती हैं तो बालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि कॉटन फैब्रिक बालों में रगड़ पैदा करता है, जिससे फ्रिज और टूटने की समस्या होती है. जबकि सैटिन और सिल्क के तकिए बालों को स्मूद रखते हैं और उनकी नमी बरकरार रहती है.
अगर आप खुले बालों में सोती हैं तो बाल रातभर में उलझकर टूट सकते हैं. बेहतर है कि सोने से पहले बालों की ढीली-सी चोटी बना लें. इससे बाल उलझेंगे नहीं और ब्रेक होने से भी बचेंगे. हां, ध्यान रहे कि चोटी बहुत टाइट न बांधें, वरना बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं.
अगर आपके बाल बहुत रूखे-बेजान हैं, तो सोने से पहले हल्का-सा लीव-इन कंडीशनर या सीरम लगा लें. इससे बाल रातभर मॉइस्चराइज रहेंगे और सुबह उठते ही सॉफ्ट व स्मूद लगेंगे. चाहें तो नेचुरल ऑप्शन जैसे एलोवेरा जेल या आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.