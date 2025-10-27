Advertisement
Amla For Hair Growth: बालों को लंबा-घना बनाएगा आंवला, ये 3 समस्याएं भी होंगी दूर, जान लीजिए यूज करने का तरीका

Amla For Hair Growth: आंवला बालों के लिए बेहद लाभकारी है. यह बालों का झड़ना कम करता है. स्कैल्प में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे सफेद बालों की समस्या से निजात मिल सकता है. बस आपको इसके यूज का तरीका पता होना चाहिए. आइए जानते हैं यह बालों की सेहत का ख्याल कैसे रखता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:31 PM IST
Amla For Hair Growth: आंवला बालों के लिए बहुत फायदेमंद है. यह एक दो नहीं बल्कि 3 बड़ी हेयर प्रॉब्ल्म से निजात भी दिला सकता है. यह उन फलों की लिस्ट में शामिल है, जो सेहद के साथ स्किन, हेयर का भी खास ख्याल रखने के लिए पहचाना जाता है. अगर आप बालों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं तो आंवले का सहारा ले सकते हैं. एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर आंवला सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. विटामिन ई और सी से भरपूर आंवला त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. बस आपको इसके यूज का तरीका पता होना चाहिए. हम यहां सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर यह बालों के लिए कैसे फायदेमंद है, बालों की कौन सी समस्याओं में मदद कर सकता है, और इसके यूज का तरीका क्या है?

बालों के लिए कैसे फायदेमंद है आंवला?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बालों के लिए कैसे फायदेमंद है. इसका जवाब तलाशने पर पता चलता है कि आंवले में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो बालों के लिए बहुत जरूरी हैं. आंवले में मौजूद विटामिन ई एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बनाता है. यह ना सिर्फ स्किन बल्कि बालों और समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. यह रक्त संचार में सुधार करता है, जिससे बालों के विकास को बढ़ावा मिलता है.

बालों की यह 3 समस्याएं दूर कर सकता है आंवला

आंवला में पोषक तत्वों की भरमार होती है. इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और वो सभी गुण होते हैं जो स्कैल्प और बालों के रोमछिद्रों को पसंद होते हैं. आंवला को लेकर कहा जाता है कि ये बालों की जड़ों के लिए प्रोटीन शेक की तरह है, जिससे 3 बड़ी समस्याएं खत्म हो सकती हैं. इनमें पहली है बालों का झड़ना कम हो सकता है. दूसरा ये कि सफेल बालों से निजात दिला सकता है. वहीं तीसरी समस्या जिससे लोग अधिक परेशान होते हैं कि काले और घने बाल नहीं होना. ये आपको बालों को काला-घना बनाए रख सकता है.

बालों के लिए आंवले और क्या-क्या फायदे पहुंचा सकता है?

आंवला बालों विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो बालों को मजबूत बनाता है. उन्हें झड़ने से रोकता है. ग्रोथ तेज करता है. स्कैल्प के स्वास्थ्य को सुधारने के साथ ही रूसी को कम करने में मददगार है.डैंआंवले के एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण डैंड्रफ की समस्या से बचाते हैं. इसे प्राकृतिक कंडीशनर माना गया है, जो बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है. ये सब फायदे आंवले का सेवन करने से मिलते हैं. अगर खाली पेट एक गिलास ताजा आंवले का रस पीया जाए तो शरीर के लिए तमाम लाभ मिल सकते हैं.

बालों में ऐसे करें आंवले का यूज

  • घर पर आंवला हेयर मास्क बनकार यूज करें.
  • सबसे पहले 2 चम्मच आंवला पाउडर लें.
  • फिर इसमें एक बड़ा चम्मच दही मिलाएं.
  • एक बड़ा चम्मच शहद भी डालें.
  • फिर एक बड़ा चम्मच शुद्ध नारियल हेयर ऑयल डालें.
  • इन सभी को बढ़िया तरह से मिक्स करें.
  • अब इस मिक्सर को स्कैल्प और बालों पर लगाएं.
  • ऐसा करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर बाल धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

