Hair Care Tips: बालों में तेल लगाने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, बाल हो जाएंगे ड्राई और बेजान

Do not Make Mistakes After Applying Oil In Hair: लंबे घने बाल पाना हर किसी की चाहत होती है. लेकिन जब बालों को सही पोषण नहीं मिल पाता है तो बहुत समस्याएं होने लगती हैं. वहीं इसके अलावा आजकल बढ़ते प्रदूशण और खराब लाइफस्टाइल (Lifestyle) के कारण भी लोगों को हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्राई हेयर (Hair fall, dandruff and dry hair) जैसी समस्याएं होने लगती हैं. लेकिन बालों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए डाइट के साथ-साथ ठीक तरह से देखभाल बहुत जरूरी है. वहीं बालों को हेल्दी रखने के लिए उनमे तेल लगाना बहुत जरूरी है. लेकिन कई बार लोग बालों में तेल लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे बालों को नुकसान पहुंच सकता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि तेल लगाते समय आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए?

बालों में तेल लगाने के बाद न करें ये गलतियां-

बालों को टाइट बांधना-

कई लोग बालों में तेल लगाने के बाद उन्हें कसकर बांध लेते हैं. लेकिन इससे बालों पर जोर पड़ता है और वे कमजोर होकर टूट सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि तेल लगाने के बाद बालों में नमी होती है जिससे वे बहुत नर्म होते हैं ऐसे में अगर आप उन्हें टाइट से बांधते हैं तो वो टूटकर झड़ने लगते हैं. इसलिए बालों में तेल लगाने के बाद बालों को खुला छोड़ दें.

ज्यादा देर तक तेल लगाना-

बालों में तेल लगाने के बाद उन्हें ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि तेल लगाने के बाद उन्हें ज्यादातर तक छोड़ने पर उनमें धूल और गंदगी चिपक सकती हैं. इससे बालों को नुकसान पहुंच सकता है और हेयर फॉल जैसी समस्या हो सकती है.

तेल लगाने के तुरंत बाद कंघी करना-

बहुत से लोगों की आदत होती है वो तेल लगाने के तुरंत बाद कंघी करने लगते हैं. लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि तेल लगाने के बाद बाल नर्म हो जाते हैं ऐसे में कंघी करने पर बाल टूट सकते हैं.

