महीनों बाद भी नहीं उड़ेगा बालों का रंग! हेयर कलर करवाने के बाद बस रखें इन बातों का ध्यान

Post Hair Coloring Tips: आजकल बहुत से लोगों को अपने बालों को कलर करना बेहद पसंद है. आजकल हेयर कलर सिर्फ फैशन नहीं बल्कि पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है. कोई न्यू हेयर लुक ट्राई करना हो या सफेद बालों को कवर करना, हर कोई कभी न कभी बालों में रंगना बेहद पसंद कर रहा है. बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हेयर कलर करने के कुछ दिनों बाद ही उसका रंग फीका पड़ जाता है और बाल रूखे और बेजान लगने लगते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:13 PM IST
आजकल फैशन के लिए बहुत से लोग तरह-तरह के हेयर कलर ट्राई करना पसंद कर रहे हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये शिकायत होती है कि महंगे हेयर कलर करवाने के बाद भी उनके बाल रूखे, बेजान होने के साथ ही बेहद ज्लदी कलर भी खो देते हैं. कई लोग हेयर कलर करवाने के बाद तरह-तरह की गलतियां भी करते हैं जिनके वजह से हेयर कलर काफी जल्दी फेड हो जाता है. आज हम आपके बताएंगे बाल कलर करवाने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख कर महीनों बाद भी आपके बालों का रंग नहीं उड़ेगा.

शैम्पू
बाल कलर करवाने के के बाद सबसे आम गलती होती है तुरंत बाल धो लेना. बहुत से लोग कलर करवाने के 1-2 दिन बाद ही शैम्पू से बाल धो लेते हैं .जिससे कलर काफी जल्दी फीका पड़ जाता है. अगर आप चाहते हैं कि कलर लंबे समय तक चमकदार और डार्क बना रहे तो कलर करने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक बाल न धोएं ताकि कलर बालों में अच्छे से सेट हो सके. बाल कलर करवाने के 2 से 3 दिनो के बाद जब बाल धोएं तो हमेशा सल्फेट-फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें क्योंकि आम शैंपू में मौजूद केमिकल्स बालों का नेचुरल ऑयल और कलर दोनों छीन लेते हैं.

ठंडे पानी से धोए बाल
बहुत से लोगों को गुनगुने पानी से बाल धो लेते हैं. कई लोग ठंड के मौसम में या आदत के तौर पर बालों को गर्म पानी से धो लेते हैं. लेकिन ये बालों के लिए सबसे नुकसानदायक होता है. गर्म पानी बालों की क्यूटिकल्स को खोल देता है जिससे रंग जल्दी बाहर निकल जाता है. इसलिए हमेशा ठंडे पानी से बाल धोएं ताकि कलर लॉक्ड रहे और बाल शाइनी दिखें.

हीट स्टाइलिंग 
आजकल कई लोग हीट स्टाइलिंग का बेहद ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से कलर किए गए बाल काफी जल्दी डैमेज हो जाते हैं. हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लिंग मशीन का ज्यादा उपयोग बालों के कलर को डैमेज करता है. ये टूल्स बालों की नमी खींच लेते हैं जिससे कलर जल्दी फीका पड़ जाता है. बाल कलर करवाने के  बाद अलग बेहद ज्यादा जरूरी हो तब ही हीट स्टाइलिंग का इस्तेमाल करें.

केयर
इन चीजों के अलावा धूप में निकलने से पहले सर को जरूर ढ़क लें. अगर आप चाहें को आप बालों में सिरम भी लगा कर भी इसकी केयर कर सकते हैं. कई लोग बाल कलर करवाने के बाद कंडीशनर लगाना छोड़ देते हैं जिस वजह से भी बालों का कलर काफी जल्दी फीका पड़ जाता है और बाल रुखे-बेजान भी हो जाते हैं.

