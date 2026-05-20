शैंपू करने से 5 मिनट पहले करें ये काम, बालों का टूटना होगा कम

आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. अगर आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं तो आप शैंपू करने से पहले ये काम करें.
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आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. बालों का झड़ना आज के समय में एक बड़ी समस्या बन चुका है. हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसके बाद भी बालों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. बालों को शैंपू करने से 5 मिनट पहले आप सरसों के तेल से बालों की मालिश कर सकते हैं. इससे हेयर फॉल की समस्या कम हो सकती है. वहीं आपके बाल घने और नेचुरली काले हो सकते हैं.
हेयर फॉल प्रदूषण, धूल मिट्टी और अनहेल्दी डाइट की वजह से होती है. बालों की देखभाल के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. शैंपू करने से एक रात पहले बालों में सरसों तेल लगाकर बालों की अच्छे से मालिश कर लें. अगले दिन शैंपू से हेयर वॉश करें. सरसों का तेल बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.
भारत में सदियों से सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है. स्कैल्प को पोषण देने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. सरसों के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है. इसके अलावा इसमें विटामिन ई और एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बालों की ड्राईनेस को कम कर सकता है.
बालों में तेल मालिश करने से बालों में नमी बनी रहती हैं. बालों में तेल लगाने से बालों का रुखापन कम हो सकता है. वहीं बाल नेचुरली सॉफ्ट हो जाते हैं.
सरसों के तेल से बालों की मालिश करने से स्कैल्प की ड्राईनेस कम होती है. इसके अलावा बालों से रूसी की समस्या भी कम हो जाती है. सरसों का तेल लगाने से फंगल इफेक्शन भी दूर होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.