बालों में लगाएं ये तेल, कुछ ही समय में मिलेंगे लंबे-घने बाल

हेयर फॉल होना किसी भी इंसान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होता है. घने बाल इंसान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए. अगर आप हेयर फॉल और हेयर डैमेज की समस्या से परेशान हैं तो आप अपने हेयर केयर रूटीन में इस तेल को शामिल कर सकते हैं.

नारियल तेल

नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है. नारियल तेल में सैचुरेटेड फैट होता है जो कि बालों को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है. नारियल तेल लगाने से डैमेज हेयर की मरम्मत होती है. अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप हेयर रूटीन में नारियल तेल को शामिल कर सकते हैं.

प्याज का तेल

बालों की ग्रोथ के लिए आप प्याज के तेल का इस्तेमाल कर सकता है. प्याज के तेल में डाइटरी सल्फर पाया जाता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. प्याज के तेल में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है. अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान है तो आप हफ्ते में 2 बार प्याज के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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आंवला का तेल

आंवला के तेल में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाया जाता है जो कि बालों को मजबूती होता है. आंवला तेल लगाने से सफेद बालों की समस्या भी दूर होती है. आंवला तेल लगाने से बालों को पोषण मिलता है. आंवला का तेल लगाने से डैमेज हेयर, बालों का हेयर फॉल और जड़ों की कमजोरी दूर होती है.

नीम का तेल

नीम का तेल बालों की जड़ें को मजबूत करता है. नीम का तेल लगाने से बालों की जलन शांत होती है, वहीं रूसी भी कम होती है. नीम के तेल की कुछ बूंदों को नारियल तेल या फिर बादाम तेल में मिक्स करके बालों में लगाएं. इसके बाद इसे तेल को बालों में लगाकर 30 से 60 मिनट बाद हेयर वॉश कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.