मुल्तानी मिट्टी से करें हेयर वॉश, बालों की क्वालिटी में आएगा सुधार

प्राचीन समय में बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है. मुल्तानी मिट्टी हेयर केयर रूटीन का बेहद जरूरी हिस्सा है. आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे.
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बालों की देखभाल के लिए लोग बालों में हेयर पैक, शैंपू और कंडीशनर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. केमिकल वाले इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बालों को काफी नुकसान होता है. बालों की देखभाल के लिए आप नेचुरल और आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी के फायदे
मुल्तानी मिट्टी लगाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. जब स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जो जड़ें मजबूत होती है. जड़ों को पोषण मिलता है. ऐसे में नए बाल आने शुरू होते हैं. बालों का विकास होता है. वहीं बालों का झड़ना भी रुक जाता है.
गर्मियों के मौसम में पसीने की वजह से बालों से बदबू आती है. ऐसे में आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके बालों की इस बदबू से छुटकारा पा सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी का रोजाना स्कैल्प में इस्तेमाल करने से टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं. जिससे स्कैल्प हेल्दी और साफ रहता है.
मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने से डैंड्रफ की समस्या कम होती है. बालों में ड्रैंडफ की वजह से खुजली और हेयर फॉल की दिक्कत बढ़ जाती है. मुल्तानी मिट्टी डैंड्रफ को कम करने में मददगार है. इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी लगाने से इंफेक्शन की समस्या भी कम होती है.
मुल्तानी मिट्टी ना केवल बालों की जड़ों और बल्कि स्कैल्प के लिए भी फायदेमंद होता है. मुल्तानी मिट्टी लगाने से दोमुंहे बालों की समस्या भी दूर होती है. मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाहर मुलायम, सॉफ्ट और चमकदार हो जाते हैं. मुल्तानी मिट्टी बालों को पोषण देता है.
मुल्तानी मिट्टी हेयर पैक लगाने से बालों की ड्राईनेस की समस्या दूर हो सकती है. क्योंकि ये हेयर पैक बालों की जड़ों तक डीप कंडीशनिंग करता है. इससे बालों में नई चमक और जान आ जाती है.
मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाल नेचुरल सीधे होते हैं. आज के समय में लोग बालों को सीधा करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट स्मूदिंग और स्ट्रेटनिंग करवाते हैं. इससे बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है. ऐसे में बालों को सीधा करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
मुल्तानी मिट्टी को दही, एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को बालों में लगाएं. इससे बालों का एक्स्ट्रा ऑयल और डैंड्रफ कम हो सकता है. हेयर मास्क लगाने के बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
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