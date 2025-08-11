Advertisement
trendingNow13059035
Hindi Newsलाइफस्टाइलपिंपल और सूजन की समस्या से हैं परेशान, स्किन पर लगाएं हल्दी!

पिंपल और सूजन की समस्या से हैं परेशान, स्किन पर लगाएं हल्दी!

हल्दी सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. हल्दी को स्किन पर लगाने से चेहरे पर चमक आती है. आइए जानते हैं हल्दी के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिंपल और सूजन की समस्या से हैं परेशान, स्किन पर लगाएं हल्दी!

सौंदर्य और सेहत के लिए आयुर्वेद ने हमेशा प्राकृतिक चीजों को महत्व दिया है. हल्दी, जिसे कई लोग सिर्फ मसाले के रूप में जानते हैं, असल में स्किन और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है. खासकर सर्दियों और प्रदूषण वाले मौसम में, हल्दी न सिर्फ त्वचा को चमकदार बनाती है, बल्कि इसे अंदर से भी मजबूत करती है. विज्ञान ने भी हल्दी में मौजूद कई तत्वों को प्रमाणित किया है, जो हमारी त्वचा और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी हैं.

हल्दी के गुण 
वैज्ञानिकों के अनुसार, हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो इसके रंग और गुणों को सक्रिय रखता है. करक्यूमिन में एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह त्वचा को न केवल साफ और चमकदार बनाता है, बल्कि उसे भीतर से स्वस्थ भी रखता है.

हल्दी का पेस्ट 
हल्दी के नियमित इस्तेमाल से त्वचा की प्राकृतिक चमक बढ़ती है. यह मृत त्वचा की कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और नए सेल्स बनाता है. आयुर्वेद में इसे कई फेस पैक और पेस्ट में मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. इससे त्वचा मुलायम और ताजगी भरी लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिंपल से छुटकारा 
हल्दी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, जो मुंहासों और ब्लैकहेड्स का कारण बनते हैं. अगर हल्दी को थोड़ी सी दही या नींबू के साथ मिलाकर फेस मास्क बनाया जाए, तो यह दाग-धब्बों को कम करने में भी असरदार साबित होता है. अगर आपकी त्वचा किसी एलर्जी या प्रदूषण के कारण लाल है, तो इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की सूजन और लालिमा को कम करते हैं.

हल्दी के फायदे
हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से रोकते हैं. यह फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, जो उम्र बढ़ने के संकेत जैसे झुर्रियां और डार्क स्पॉट्स का कारण बनते हैं. हल्दी के नियमित सेवन और स्किन पर इस्तेमाल से त्वचा जवान बनी रहती है. यह सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद है. यह इम्यूनिटी बढ़ाने, ब्लड शुगर नियंत्रित करने, और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग घाव भरने और संक्रमण से लड़ने के लिए भी किया जाता रहा है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

नींद की कमी और मोटापा बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का कारण, ICMR की स्टडी में खुलासा 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील