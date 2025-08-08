हल्दी से लेकर लहसुन! अंदर से आपके लिवर को साफ कर सकती हैं ये चीजें, डाइट में करें शामिल
Diet for Liver Repair: लिवर हमारे शरीर में कई जरूरी रोल निभाता है. ऐसे में इसमें खराबी आने पर हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इस खबर में हम आपको लिवर को हेल्दी रखने के तरीके बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:18 AM IST
Food for Healthy Liver: लिवर हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, जो डाइजेशन से लेकर शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने, खून साफ करने और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. लेकिन गलत खानपान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस आदि के कारण लिवर से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं.  इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिवर का खास ध्यान रखें. लिवर की अंदर की सफाई होना बेहद जरूरी है. आपको बात दें, डाइट में कुछ अच्छे बदलाव करने से लिवर हेल्दी हो सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसी 4 चीजें बताएंगे जो आपके लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करती है. 

 

हल्दी 
लिवर के लिए हल्दी बेहद फायदेमंद माना जाता है. हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, यह एक पावरफुल एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व है, जो लिवर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है. यह लिवर की सेल्स की मरम्मत करता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. आप इसे दूध या गर्म पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं.

 

चुकंदर
चुकंदर भी आपके लिवर के लिए अच्छा होता है. इसमें बीटलेन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो लिवर को साफ करता है और खून को भी साख रखने में मदद करता है. इसमें फाइबर और आयरन पाया जाता है, जो लिवर की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. आप इसे सलाद,जूस या उबालकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

 

लहसुन
लहसुन भी आपके लिवर से लिए फायदेमंद है. पोषक तत्वों से भरपूर लहसुन में एलिसिन और सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो लिवर एंजाइम्स को एक्टिव करता है. इससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इसलिए रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 कच्ची लहसुन की कलियों को खाने की सलाह दी जाती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

