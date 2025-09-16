खतरे से खाली नहीं है पब्लिक टॉयलेट में हैंड ड्रायर यूज करना, पास आएंगी ऐसी परेशानियां
Advertisement
trendingNow12924305
Hindi Newsलाइफस्टाइल

खतरे से खाली नहीं है पब्लिक टॉयलेट में हैंड ड्रायर यूज करना, पास आएंगी ऐसी परेशानियां

पब्लिक टॉयलेट में हैंड ड्रायर का इस्तेमाल करना बेहद आम है, लेकिन खतरे से खाली नहीं. आपको खुद भी इसको लेकर अवेयर होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खतरे से खाली नहीं है पब्लिक टॉयलेट में हैंड ड्रायर यूज करना, पास आएंगी ऐसी परेशानियां

Hand Dryer in Public Toilet Risk: मॉल, सिनेमा हॉल, ऑफिस या एयरपोर्ट  पब्लिक टॉयलेट का यूज करते वक्त ज्यादातर लोग हैंडवॉश के बाद हाथ सुखाने के लिए हैंड ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं. ये देखने में मॉडर्न और ईजी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैसिलिटी आपकी हेल्थ के लिए खतरा बन सकती है? कई रिसर्च में सामने आया है कि हैंड ड्रायर से निकलने वाली हवा हाथों को तो सुखा देती है, लेकिन इसके साथ ही बैक्टीरिया और वायरस भी फैला देती है. आइए जानते हैं हैंड ड्रायर यूज करने के नुकसान, इससे जुड़ी बीमारियां, किन लोगों को इससे बचना चाहिए और इसके बेहतर ऑप्शंस क्या हैं.

हैंड ड्रायर यूज करने के नुकसान

1. जर्म्स का तेजी से फैलना
हैंड ड्रायर हाई-स्पीड हवा छोड़ते हैं. ये हवा टॉयलेट के सरफेस और फ्लशिंग से उठे बैक्टीरिया को खींचकर आपके हाथों पर बैठा देती है. यानी हाथ धोने के बाद भी वो गंदे हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. फंगल और वायरल इंफेक्शन का रिस्क
गर्म और नमी वाली हवा बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल देती है. इसलिए हैंड ड्रायर का लगातार इस्तेमाल स्किन इंफेक्शन और वायरल डिजीज का कारण बन सकता है.

3. एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम
हैंड ड्रायर की गरम हवा स्किन को ड्राई कर देती है. जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, उन्हें एलर्जी, खुजली और ड्राइनेस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

4. नॉइज पॉल्यूशन
ज्यादातर हैंड ड्रायर काफी तेज आवाज करते हैं, जो लंबे समय में बच्चों और बुजुर्गों की सुनने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं.

कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

1. फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया (E. coli, Salmonella): ये पब्लिक टॉयलेट में ज्यादा पाए जाते हैं और हैंड ड्रायर की हवा से आसानी से हाथों में पहुंच जाते हैं.

2. फ्लू और कोल्ड वायरस: हवा में मौजूद वायरस हाथों से मुंह और नाक तक पहुंचकर फ्लू का कारण बन सकते हैं.

3. स्किन इन्फेक्शन: लगातार बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट से स्किन पर रैशेज या फंगल इंफेक्शन हो सकता है.

4. अस्थमा या एलर्जी की समस्या: जिनको सांस की बीमारियां हैं, उन्हें ड्रायर से निकलने वाली हवा ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए इस्तेमाल?

1. बच्चों और बुजुर्गों को हैंड ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्युनिटी कमजोर होती है.

2. सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि गर्म हवा स्किन को और ज्यादा ड्राई बना सकती है.

3. अस्थमा या एलर्जी पेशेंट्स भी दूर रहें, क्योंकि धूल और जर्म्स वाली हवा उनकी हालत बिगाड़ सकती है.

4. हॉस्पिटल विजिटर्स और मरीज भी इसे अवॉइड करें ताकि इंफेक्शन का खतरा कम हो.
 

हैंड ड्रायर के बेहतर ऑप्शन

1. पेपर टॉवल: कई रिसर्च के मुताबिक, हाथ सुखाने के लिए पेपर टॉवल सबसे सेफ ऑप्शन है. ये जर्म्स को फैलने नहीं देता और तुरंत नमी सोख लेता है.

2. टिश्यू पेपर या नैपकिन: ट्रैवल करते वक्त अपने बैग में टिश्यू रखना बेहतर ऑप्शन है.

3. पर्सनल हैंड टॉवल: अगर रोज पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो छोटा हैंड टॉवल साथ रखें.

4. एयर ड्राई: अगर कोई ऑप्शन न मिले तो हाथों को हवा में झटककर सुखाना ड्रायर से ज्यादा सेफ है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

hand dryerToilet

Trending news

तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
;