खतरे से खाली नहीं है पब्लिक टॉयलेट में हैंड ड्रायर यूज करना, पास आएंगी ऐसी परेशानियां

Hand Dryer in Public Toilet Risk: मॉल, सिनेमा हॉल, ऑफिस या एयरपोर्ट पब्लिक टॉयलेट का यूज करते वक्त ज्यादातर लोग हैंडवॉश के बाद हाथ सुखाने के लिए हैंड ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं. ये देखने में मॉडर्न और ईजी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैसिलिटी आपकी हेल्थ के लिए खतरा बन सकती है? कई रिसर्च में सामने आया है कि हैंड ड्रायर से निकलने वाली हवा हाथों को तो सुखा देती है, लेकिन इसके साथ ही बैक्टीरिया और वायरस भी फैला देती है. आइए जानते हैं हैंड ड्रायर यूज करने के नुकसान, इससे जुड़ी बीमारियां, किन लोगों को इससे बचना चाहिए और इसके बेहतर ऑप्शंस क्या हैं.

हैंड ड्रायर यूज करने के नुकसान

1. जर्म्स का तेजी से फैलना

हैंड ड्रायर हाई-स्पीड हवा छोड़ते हैं. ये हवा टॉयलेट के सरफेस और फ्लशिंग से उठे बैक्टीरिया को खींचकर आपके हाथों पर बैठा देती है. यानी हाथ धोने के बाद भी वो गंदे हो सकते हैं.

2. फंगल और वायरल इंफेक्शन का रिस्क

गर्म और नमी वाली हवा बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल देती है. इसलिए हैंड ड्रायर का लगातार इस्तेमाल स्किन इंफेक्शन और वायरल डिजीज का कारण बन सकता है.

3. एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम

हैंड ड्रायर की गरम हवा स्किन को ड्राई कर देती है. जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, उन्हें एलर्जी, खुजली और ड्राइनेस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

4. नॉइज पॉल्यूशन

ज्यादातर हैंड ड्रायर काफी तेज आवाज करते हैं, जो लंबे समय में बच्चों और बुजुर्गों की सुनने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं.

कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

1. फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया (E. coli, Salmonella): ये पब्लिक टॉयलेट में ज्यादा पाए जाते हैं और हैंड ड्रायर की हवा से आसानी से हाथों में पहुंच जाते हैं.

2. फ्लू और कोल्ड वायरस: हवा में मौजूद वायरस हाथों से मुंह और नाक तक पहुंचकर फ्लू का कारण बन सकते हैं.

3. स्किन इन्फेक्शन: लगातार बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट से स्किन पर रैशेज या फंगल इंफेक्शन हो सकता है.

4. अस्थमा या एलर्जी की समस्या: जिनको सांस की बीमारियां हैं, उन्हें ड्रायर से निकलने वाली हवा ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए इस्तेमाल?

1. बच्चों और बुजुर्गों को हैंड ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्युनिटी कमजोर होती है.

2. सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि गर्म हवा स्किन को और ज्यादा ड्राई बना सकती है.

3. अस्थमा या एलर्जी पेशेंट्स भी दूर रहें, क्योंकि धूल और जर्म्स वाली हवा उनकी हालत बिगाड़ सकती है.

4. हॉस्पिटल विजिटर्स और मरीज भी इसे अवॉइड करें ताकि इंफेक्शन का खतरा कम हो.



हैंड ड्रायर के बेहतर ऑप्शन

1. पेपर टॉवल: कई रिसर्च के मुताबिक, हाथ सुखाने के लिए पेपर टॉवल सबसे सेफ ऑप्शन है. ये जर्म्स को फैलने नहीं देता और तुरंत नमी सोख लेता है.

2. टिश्यू पेपर या नैपकिन: ट्रैवल करते वक्त अपने बैग में टिश्यू रखना बेहतर ऑप्शन है.

3. पर्सनल हैंड टॉवल: अगर रोज पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो छोटा हैंड टॉवल साथ रखें.

4. एयर ड्राई: अगर कोई ऑप्शन न मिले तो हाथों को हवा में झटककर सुखाना ड्रायर से ज्यादा सेफ है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.