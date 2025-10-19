Happy Diwali 2025 Wishes: दिवाली का त्योहार सनातन धर्म में बड़ा ही खास माना जाता है, इस बार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. लोग पहले से ही इस दिन को खास बनाने के लिए काफी सारी तैयारियां कर लेते हैं. इस खास मौके पर अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ खास अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कुछ खास शुभकामनाएं संदेश. आइए आप भी देख लीजिए.

दीप जगमगाते रहें, सबके घर झिलमिलाते रहें,

साथ हों सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें,

दीवाली की शुभकामनाएं।

तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अंधेरा,

इस दिवाली पर बस यही दुआ है।

तुम्हारी दुनिया को रोशन कर दूं,

दिवाली का यह खास मौका,

तुम्हें अपने दिल के करीब कर दूं।

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,

और प्यार से यह दिवाली मनाना।

पटाखों की आवाज़ से गूंज रहा संसार —

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!