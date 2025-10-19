Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Happy Diwali 2025: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को द‍िवाली पर भेजें ये खास शुभकामनाएं, पढ़ते ही चेहरे पर आ जाएगी बड़ी सी मुस्कान

Happy Diwali 2025 Wishes: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर अगर आप दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेजेस भेजना चाहते हैं, तो आपको यहां कुछ ऐसे शुभकामना संदेश देखने को मिलेंगे, जिसको पढ़ने के बाद चेहरे पर आ जाएगी बड़ी सी मुस्कान, आइए आपको दिखाते हैं. 

 

 

Oct 19, 2025
Happy Diwali 2025: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को द‍िवाली पर भेजें ये खास शुभकामनाएं, पढ़ते ही चेहरे पर आ जाएगी बड़ी सी मुस्कान

Happy Diwali 2025 Wishes: दिवाली का त्योहार सनातन धर्म में बड़ा ही खास माना जाता है, इस बार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. लोग पहले से ही इस दिन को खास बनाने के लिए काफी सारी तैयारियां कर लेते हैं. इस खास मौके पर अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ खास अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कुछ खास शुभकामनाएं संदेश. आइए आप भी देख लीजिए.

दीप जगमगाते रहें, सबके घर झिलमिलाते रहें,
साथ हों सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें,
दीवाली की शुभकामनाएं।

 
दीयों की लौ सी चमकता है,
तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अंधेरा,
इस दिवाली पर बस यही दुआ है।

 
मेरे प्यार की रोशनी से,
तुम्हारी दुनिया को रोशन कर दूं,
दिवाली का यह खास मौका,
तुम्हें अपने दिल के करीब कर दूं।

 
हंसते-मुस्कुराते दीप तुम जलाना,
जीवन में नई खुशियों को लाना,
दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,
और प्यार से यह दिवाली मनाना।

 
दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,
पटाखों की आवाज़ से गूंज रहा संसार —
मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

diwali 2025Diwali wishes

