Holi Wishes: होली में अपनों को कर रहे हैं मिस? जरूर भेजें ये प्यार भरे मैसेजेज

Happy Holi 2024 Wishes: होली का त्यौहार भारत में ही नहीं अब पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है, इसकी वजह है कि इंडियन ऑरिजिन के लोग वर्ल्डवाइड फैले हुए हैं. रंगों के इस त्यौहार में घर से दूर होने की वजह से हर कोई अपने परिवारजनों या करीबियों के साथ नहीं मौजूद हो पाता, लेकिन अपने चाहने वालों को ये याद जरूर दिलाएं कि होली में आप उन्हें कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस फेटिवल में मोबाइल के जरिए कौन-कौन से शुभकामना संदेश भेज सकते हैं.

1. ऐसे मनाना होली का त्योहार,

पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार,

यही मौसम है अपनों से गले मिलने का,

तो गुलाल लेकर हो जाओ तैयार.

होली 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं



2. इन रंगो से भी सुन्दर हो ज़िन्दगी आपकी,

हमेशा महकती रहे यही दुआ हैं हमारी,

कभी न बिगड़ पाए ये रिश्तो के प्यार की होली

ए-मेरे यार आप सबको मुबारक हो ये होली

3. रूठा है कोई तो आज उसे मनाओ,

आज तो सारी गलती भूल जाओ

लगा दो आज दोस्ती का रंग सबको यारों,

आज होली मनाओ तो ऐसी मनाओ

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

4. रंगों का ये त्योहार खुशियों की बहार लाए,

मीठी- मीठी गुझिया जिंदगी में मिठास लाए,

होली का ये रंगीन पर्व सबके लिए उल्लास लाए.

हेप्पी होली 2024

5. भगवान करे हर साल चांद बनकर आए,

दिन का उजाला शान बनकर आए,

कभी ना दूर हो आपके चेहरे से हंसी,

ये होली का त्योहार ऐसा मेहमान बन कर आए.

6. The canvas of my life is painted with joy

only because of friends like you. Happy Holi



7. Our lives would be so dull without colours.

It's only the festival of Holi

that makes us understand the

importance of colours. Happy Holi.



8. On Holi, the festival of colors & joy

I wanna say thank you for all the love & smiles

you've brought to my life. Happy Holi



9. As the most awaited festival of the year arrives,

let us get ready to colour everyone with love.

Warm wishes on Holi



10. Bright colors, water balloons, lavish gujiyas

and melodious songs are the ingredients of the

perfect Holi. Wish you a very happy and wonderful Holi.