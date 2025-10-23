Advertisement
हर पत्नी को कांटे की तरह चुभती हैं ये बातें! रिश्तों को बर्बाद कर सकती हैं ये गलतियां

Marriage Relationship Tips: पति पत्नी में अक्सर नोकझोंक होती रहती है, लेकिन ऐसे में मर्द कुछ गलतियां कर देते हैं जो पत्नी को चुभ जाती है और रिश्तों में खटास आ जाती है. आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो पत्नियों को बुरी लगती हैं.

Oct 23, 2025, 12:25 AM IST
Marriage Relationship Tips: शादी के बाद पति और पत्नी में कलेश होना आम बात है. कुछ लोग जो इसे जरूरी भी मानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी को चुभ जाती है. कई बार लोग छोटी सी नोक झोक में ऐसी बात बोल जाते हैं जो रिश्तों को खराब कर देती है. आज हम आपको उन्हीं बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको कभी भी अपनी पत्नी से नहीं करनी चाहिए. आपको ये बातें जाननी भी जरूरी है ताकि आपका रिश्ता न बिगड़े.

तुलना करना

किसी भी वाइफ को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होती कि उसका पति किसी दूसरी महिला से उसकी तुलना करे. कई बार दूसरी महिला से तुलना करना आपके ऊपर ही भारी पड़ जाता है. अगर आप दूसरी महिला से बार बार पत्नी की तुलना करते हैं तो ये आपकी वाइफ के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है. इससे आत्मसम्मान आहत होता है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. इसलिए किसी दूसरी महिला से वाइफ की तुलना करने से बचें.

रिस्पेक्ट दें
कई बार आपका साथी रिस्पेक्ट को ही प्यार की भाषा समझता है. खासतौर से पत्नियों को सम्मान की कमी चुभ जाती है. हर वाइफ यही चाहती है कि उसका पति उसके सम्मान को सबसे ऊपर रखे. अगर आप अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं तो आप ही ये आदत छोड़ दें ये आपके हेल्दी रिश्तों के लिए सही नहीं है. 

समय ना देना
पति के द्वारा समय ना देना. ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है. ज्यादातर पत्नियों की शिकायत रहती है कि उनके पति उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं. आजकल की बिजी लाइफ में परिवार के लिए टाइम जरूर निकालें. फैमिली के साथ बैठें और बातें करें. कई बार टाइम न देने वाली बातें तलाक तक पहुंच जाती हैं. इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें.
झूठ न बोलें
कुछ लोगों को लगता है कि उनका झूठ कभी नहीं पकड़ा जाएगा. उनको लगता है कि वे झूठ बोलकर रिश्तों को बचाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कब तक? महिलाओं को झूठ बोलने वाले मर्द पसंद नहीं होते हैं. इसलिए झूठ भी एक लिमिट में बोला जाए या न ही बोला जाए. वरना ये बात भी आपके रिश्तों में खटास ला सकती है.

पत्नी की बातों को सुनें
ज्यादातर महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनके पति उनकी एक बात नहीं सुनते हैं. मर्दों में भी ये आदत देखी जाती है कि वो अपनी बातें कहकर निकल जाते हैं वाइफ को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं. आपको अपने अंदर सुनने की आदत भी डालनी चाहिए. सुनने की आदत न होना रिश्तों के टूटने का आधार बन सकता है. अगर आप रिश्तों को अच्छा बनाएं रखना चाहते हैं तो उन बातों को जरूर ख्याल रखें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

