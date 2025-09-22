नवरात्रि के पहले दिन अपनों को भेजें ये ये खास संदेश, मां शैलपुत्री की बनी रहेगी कृपा

Navratri Wishes In Hindi: नवरात्रि का त्यौहार आज से शुरू हो गया है. इस पावन पर्व के पहले दिन माता रानी के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है. नवरात्रि की शुरुआत कई लोग अपने चहीते लोगों को शुभकामनाएं भेजकर करते हैं तो बहुत से लोग फोन पर बात कर के भी हैवी नवरात्रि बोलना पसंद करते हैं. आजकल सोशल मीडिया के दौर में नवरात्रि के शुभ संदेश भेजना और भी आसान हो गया है. कुछ लोग शायरी के अंदाज में शुभकामनाएं लिखते हैं तो कुछ लोग मां दुर्गा के आशीर्वाद से जुड़े कोट्स भेजना पसंद करते हैं. इस पावन अवसर पर भेजे गए मैसेज और शुभकामनाएं अपनेपन का अहसास दिलाते हैं. आज हम आपको लिए लेकर आए हैं कुछ खास संदेश जिनके जरिए आप अपनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1. माता रानी वरदान देना हमें, बस थोड़ा सा प्यार देना हमें, आपके चरणों में बीते ये जीवन सारा, बस एक आशीर्वाद देना हमें! शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं.

2. लक्ष्मी का हाथ हो सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो! नवरात्रि की शुभकामनाएं!

Add Zee News as a Preferred Source

3. शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर, हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते

जय माता दी!

5. दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर,

मां की ये छवि निराली, नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।।

शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।





6. जगत पालनहार है मां

मुक्ति का धाम है मां,

हमारी भक्ति का आधार है मां

सबकी रक्षा की अवतार है मां,

हैप्पी नवरात्रि 2025!

7. सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में

हम हैं उस मां के चरणों की धूल

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल !

नवरात्र 2025 की शुभकामनाएं !

8. सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में

हम हैं उस मां के चरणों की धूल

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल !

नवरात्र 2025 की शुभकामनाएं !

9. कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार,

सुख-समृद्धि मिले आपको अपार।

नवरात्रि के इस पावन पर्व पर

मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले आपको हर बार।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

10. या देवी सर्वभूतेषु..शक्तिरूपेण संस्थिता:

नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै नमो नम:

शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं