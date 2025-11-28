Advertisement
सर्दियों में ठोस मल की वजह से हो गया घाव, फिशर को ठीक करने के लिए करें ये उपाय!

कठोर मल की वजह से एनल म्यूकोसा लाइनिंग में कट या दरार आ जाती है. जिस वजह से मल त्याग के दौरान खून निकल आता है जिस वजह से काफी दर्द होता है. आइए जानते हैं इस समस्या से राहत पाने के उपाय. 

 

सर्दियों में ठोस मल की वजह से हो गया घाव, फिशर को ठीक करने के लिए करें ये उपाय!

कठोर मल की वजह से एनल फिशर की समस्या हो जाती है. गुदा की म्यूकोसा लाइनिंग में कट या दरार आना, जिस वजह से मल त्याग के दौरान काफी दर्द होता है. मल त्याग के दौरान खून भी निकल आता है. एनल फिशर बेहद दर्दनाक होता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप घाव से राहत पाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं. 

फिशर के लक्षण 
मल त्याग के दौरान काफी तेज दर्द होना, मल के साथ खून आना, एनल के आसपास की मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या, एनल के साथ जलन और चुभन, गुदा के आसपास लालिमा. 

फिशर का कारण 
कब्ज, ज्यादा जोर लगाकर मल त्याग करना 
अनहेल्दी डाइट जैसे जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन 
पानी की कमी 
एक्सरसाइज की कमी 
दवाई का सेवन 

दर्द से कैसे पाएं राहत 
दर्द से राहत पाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एनल फिशर के दर्द से राहत पाने के लिए आप नारियल लगा सकते हैं. नारियल तेल लगाने से मल त्याग के दौरान दर्द भी कम होता है.दिनभर में 4 से 5 बार नारियल तेल लगा सकते हैं. 

सिट्ज बाथ 
एनल फिशर की वजह से गुदा दरार और जख्म से राहत पाने के लिए आप सिट्स बाथ ले सकते हैं. सिट्थ लेने के लिए आप आसपास जलन और दर्द की समस्या दूर हो सकती है. सिट्ज बाथ के लिए एक चब में गर्म पानी लें. इसके बाद इसमें 15 मिनट तक बैठें, दिनभर में 3 से 4 बार सिट्स बाथ लें. 

क्रीम का इस्तेमाल 
फिशर से राहत पाने के लिए आप आर्युवेदिक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए पहले डॉक्टर के पास जाएं. डॉक्टर की सलाह के बाद ही क्रीम का इस्तेमाल करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.   

