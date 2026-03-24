कोमा से कानूनी मौत तक... 4700 दिनों के दर्दभरे सफर का अंत, भारत की पहली इच्छामृत्यु की कहानी

हरीश राणा का मंगलवार को एम्स AIIMS दिल्ली में निधन हो गया. 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत दी थी. हरीश राणा 13 साल से कोमा की कंडीशन में थे. हरीश के माता-पिता ने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की इजाजत मांगी थी. यह देश का पहला ऐसा केस है जहां इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है. 13 साल से हरीश राणा की सांसे चल रही थी, लेकिन वह बिस्तर में किसी जिंदा लाश से कम नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फैसले के बाद धीरे-धीरे उनका इलाज बंद किया गया. वहीं अब उनका निधन हो गया है. साल 2013 से हरीश राणा एक्सीडेंट के बाद से ही कोमा में हैं.

हरीश राणा का पहला मामला

हरीश राणा का मामला भारत में पहला ऐसा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाएं नियम फॉलो हो रहे हैं. इससे पहले किसी को भी इच्छामृत्यु की अनुमति नहीं दी गई थी. 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश राणा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. 14 मार्च 2026 से हरीश एम्स के पैलिएटिव केयर में भर्ती थे, एम्स में धीरे-धीरे उनका इलाज बंद किया गया था. पिछले 11 दिनों से मेडिकल टीम की निगरानी में उनकी सारी प्रक्रिया चली थी. 24 मार्च 2026 को हरीश राणा का दर्दनाक सफर का अंत हुआ.

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भारत के संविधान में इच्छामृत्यु का क्या कानून है

साल 2005 में कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छामृ्त्यु के अधिकार की मांग की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. साल 2018 में CJI दीपक मिश्रा की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- " अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट पर जिंदा हो, नेचुरल तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है. इसे इच्छामृ्त्यु नहीं, बल्कि सम्मान के साथ मृ्त्यु का अधिकार माना जाएगा." यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिससे सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार है.

इच्छामृत्यु को लेकर नियम

साल 2018 में पैसिव यूथेनेशिय को सुप्रीम कोर्ट ने वैधता देते हुए 2 नियम बना.

पहला- जब मरीज पहले ही 'लिविंग विल' लिख रही हो

जब मरीज मेंटल फिट रहते हुए अपनी इच्छा से लिविंग विल लिखी हो. इस लिविंग विल में साफ-साफ लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए, मतलब मरीज ठीक होने लायक ना बचे तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए. 18 साल से ज्यादा उम्र का स्वस्थ इंसान लिविंग विल लिख सकता है. मरीज ने 2 गवाहों के सामने लिविंग विल साइन किया हो. डॉक्यूमेंट्स को ज्यूडिशियल मिजिस्ट्रेट ने वेरिफाई किया हो. इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिल लेवल के मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो, दोनों बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट को बंद किया जा सकता है.

जब लिविंग विल ना हो

जब मरीज का लिविंग विल नहीं होता है तो परिवार या करीबी ये फैसला ले सकते हैं. लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियम का पालन करना होता है. अस्पताल के डॉक्टरों का बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक करने के बाद रिपोर्ट बनाते हैं. कलेक्टर 3 से 5 एक्सपर्ट्स का दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं, जो रिपोर्ट चेक करते हैं. दोनों बोर्ड सहमत होने पर फैसले को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं. मजिस्ट्रेट मरीज को देखने के बाद आखिरी फैसला लेते हैं. इस दौरान किसी तरह का विवाद होता है तो हाइकोर्ट में अपील की जा सकती है.

साल 2013 से कोमा में थे हरीश राणा

हरीश राणा 4700 दिनों से कोमा में थें, साल 2013 में ह चंडीगढ़ स्थित अपनी पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे. इस हादसे के बाद से वह कोमा की स्थिति में थे. उनके माता-पिता ने दो साल पहले दिल्ली हार्ट कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इच्छामृत्यु की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद हरीश राणा माता-पिता सुप्रीम कोर्ट गए थे. माता-पिता ने गुहार लगाई थी कि उनके बेटे को लाइफ सपोर्ट हटाकर अंतिम विदाई दी जाए.