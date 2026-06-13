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एंटीबायोटिक दवाओं के दौरान शराब पीना क्यों पड़ सकता है भारी? डॉक्टर ने बताया बड़ा खतरा

एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शराब का सेवन आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. इसका सीधा असर लिवर हेल्थ पर पड़ता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 13, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:58 PM IST
एंटीबायोटिक दवाओं के दौरान शराब पीना क्यों पड़ सकता है भारी? डॉक्टर ने बताया बड़ा खतरा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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