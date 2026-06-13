एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शराब का सेवन करना इलाज के दौरान होने वाली सबसे आम और टाली जा सकने वाली गलतियों में से एक माना जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, शराब कुछ एंटीबायोटिक्स की प्रभावशीलता कम कर सकती है और मतली, चक्कर आना तथा लीवर पर अतिरिक्त दबाव जैसे दुष्प्रभाव बढ़ा सकती है. शराब शरीर में दवाओं के टूटने और काम करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है. इससे संक्रमण से उबरने में अधिक समय लग सकता है और अनचाही प्रतिक्रियाओं का खतरा भी बढ़ जाता है.
एंटीबायोटिक्स दवाई का सेवन करने से इंसान गंभीर बीमारी से बचाव मिलता है. कुछ लोग दवाई खाने के दौरान शराब का सेवन कर लेते हैं. शराब और एंटीबायोटिक्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसका सीधा असर लिवर पर पड़ सकता है. कुछ मामलों में लिवर फेलियर भी हो सकता है. मुंबई के ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. मंजूषा अग्रवाल से जानते हैं शराब और एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है.
शराब के साथ एंटीबायोटिक्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसा करने से चक्कर आना, जी मिचलाना और लिवर पर प्रेशर बढ़ सकता है. शराब का सेवन करने से दवाई के प्रोसेस में रुकावट आ सकती है, ऐसे में बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है. इसके अलावा शरीर के अंदर कई रिएक्शन हो सकते हैं.
एंटीबायोटिक्स के साथ शराब का सेवन करने से शरीर में रिएक्शन हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार एंटीबायोटिक्स और शराब का सेवन करने से शरीर के अंदर सीरियस रिएक्शन हो सकता है. जिस वजह से उल्टी, सिरदर्द और दिल की धड़कन तेज हो जाती है. दवाई क कोर्स पूरा होने के बाद ही शराब का सेवन करना चाहिए.
एंटीबायोटिक्स और शराब का सेवन करने से लिवर पर सीधा असर पड़ता है. दरअसल शराब और दवाई का सेवन करने से लिवर के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता है ऐसे में लिवर डैमेज और लिवर फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है. अगर आप एंटीबायोटिक्स दवाई का सेवन कर रहे हैं तो आप उस दौरान शराब का बिल्कुल भी सेवन ना करें.
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