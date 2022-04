Kidney Health: शराब ही नहीं, इन चीजों के सेवन भी खराब होती है किडनी; आज ही करें तौबा

Foods that can damage your Kidneys: किडनी शरीर का एक छोटा पर बेहद अहम अंग है, जिसका सेहतमंद रहना जरूरी है. किडनी का काम शरीर से बेकार या टॉक्सिन पदार्थ को बाहर निकालना है. ये यूरिन का निर्माण करने के साथ ब्लड प्रेशर को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले हॉर्मोन्स को स्रावित करती है. "जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स हैं, जो किडनी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं." गलत खानपान और अव्यवस्थित लाइफस्टाइल के चलते किडनी में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे किडनी इंफेक्शन, किडनी में स्टोन, गुर्दे का कैंसर आदि.

किडनी का क्या काम है?

किडनी शरीर से यूरीन के जरिए गंदगी बाहर निकालने का काम करती है. जिनकी किडनी की दिक्कत शुरुआती दौर में पता लग जाती है, उन्हें खानपान में बदलाव की जरूरत होती है. पर कुछ लोगों की परेशानी लास्ट स्टेज पर पता चलती है, जिससे उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है.

किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण

-भूख में कमी

-शरीर पर सूजन

-अधिक ठंड लगना

-स्किन रैशेज

-पेशाब में परेशानी

-चिड़चिड़ापन

किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली 5 चीजें

1. शराब

ज्यादा शराब का सेवन करने से किडनियां खराब हो सकती हैं. ज्यादा शराब के सेवन से किडनियों की फंक्शनिंग में दिक्कत हो सकती है, इसका असर आपके दिमाग पर पड़ सकता है. शराब न सिर्फ आपकी किडनी पर बुरा असर डालती है बल्कि बाकी अंगो के लिए नुकसानदेह है.

2. नमक

नमक में सोडियम होता है, य् पोटैशियम के साथ मिल कर शरीर में फ्लूड की मात्रा को सही बनाए रखता है, लेकिन खाने में अगर नमक मात्रा ज्यादा ली जाए तो यह फ्लूड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और नुकसान पहुंच सकता है.

3. डेयरी प्रोड्क्ट्स

दूध, चीज़, पनीर, बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेवन किडनी के लिए अच्छा नहीं होता. डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है. डेयरी प्रोड्क्ट्स में कैल्शियम भी काफी ज्यादा होता है, जिससे किडनी में स्टोन बन सकते हैं. इसलिए इनके ज्यादा सेवन से बचें.

4. रेड मीट

रेड मीट में प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी भी होता है. इस तरह के मांस को पचाना हमारे शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसका असर किडनी पर पड़ता है.

5. आर्टिफिशियल स्वीटनर

बाजार में मिलने वाली मिठाइयों, कुकीज और ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो किडनी की सेहत के लिए नुकसानदायक है. जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें किडनी से जुड़ी बीमारियां होने की आशंका ज्यादा रहती है. ऐसे लोगों को कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)