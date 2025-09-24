स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए लगा लें इस फूल का फेस पैक, एक्ने और पिगमेंटेशन की भी हो सकती है छुट्टी!

ग्लोइंग स्किन हर किसी की चाहत होती है. बहुत से लोग स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बनाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. कई बार इन चीजों के साइड इफेक्ट्स और केमिकल्स से स्किन को बेहद नुकसान पहुंचता है और स्किन बेजान हो जाती है. आज हम आपको एक ऐसे फूल के फेस पैक के बारे में बताएंगे जिसे ज्यादातर लोग नवरात्रि की पूजा या सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये फूल देखने में जितना खूबसूरत होता है स्किन के लिए इसके फायदे भी उतने ही ज्यादा है.

हरसिंगार

हरसिंगार के फूलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन की गहराई से सफाई कर स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाते हैं. इसके फेस पैक को लगाने से स्किन पर जमी गंदगी और डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं जिससे चेहरा नेचुरल तरीके से दमकने लगता है. इस फेस पैक को लगाने से हल्के एक्ने और पिगमेंटेशन जैसी समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है.

कैसे बनाएं फेस पैक

सबसे पहले ताजे हरसिंगार के कुछ फूल लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें. अब इन फूलों को पीसकर पेस्ट तैयार करें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या दही मिला सकते हैं जिससे पेस्ट आसानी से स्किन पर लग सके. इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगा कर इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक सूखने दें. इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से इसे अच्छी तरह से धो लें.

स्किन को कैसे मिलता है फायदा

हरसिंगार में मौजूद नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज स्किन पर जमा बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती हैं जिससे पिंपल्स और एक्ने की समस्या कम होती है. हफ्ते में एक बार इस फेस पैक को लगाने से स्किन की डीप क्लींजिंग होती है जिससे पोर्स साफ होते हैं और ब्लैकहेड्स की समस्या भी कम होती है.

हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट

ये फेस पैक हर तरह की स्किन के लिए परफेक्ट माना जाता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल होगा. ड्राई स्किन वालों के लिए इसमें शहद या दही मिलाना बेहतर रहेगा. हरसिंगार का फेस पैक न सिर्फ स्किन को फ्लॉलेस बनाता है बल्कि चेहरे को नेचुरल ग्लो भी देता है. महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जगह अगर आप इस घरेलू नुस्खे को अपनाकर कुछ ही दिनों में असर देख सकते हैं.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.