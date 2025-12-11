Advertisement
ऐसे करें हरसिंगार के पौधे की देखभाल, सुबह को सफेद फूलों से महक उठेगा पूरा आंगन!

Harsingar Gardening Tips: सर्दी की सुबह को आंगन में बिखरे केसरिया डंठल के सफेद फूल पूरे घर का माहौल खुशनुमा कर देते हैं. हरसिंगार (Night Jasmine) की खुशबू सच में बहुत शांति देती है, इस फूल का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है. अगर आप भी अपने पौधे को फूलों से भरा देखना चाहते हैं तो सही देखभाल की जरूरत है. चलिए जानते हैं हरसिंगार के पौधे की देखभाल कैसे करें.

nirdosh sharma|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:06 PM IST
Harsingar Gardening Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हरसिंगार (Night Jasmine) के फूल खिलने लगते हैं. ये फूल रात में खिलते हैं और सुबह को झड़ जाते हैं. ठिठुरती सुबह के बीच आंगन और घर के दरवाजे पर बिखरे सफेद फूल मन को मोह लेते हैं. इनकी केसरियां डंठल पूरे माहौल को सुकून भरा बना देते हैं और पूरा घर महका महका रहता है. इन फूलों का इस्तेमाल पूजा में भी किया जाता है. अगर आपके घर में भी हरसिंगार का पौधा है और आप भी चाहते हैं कि रात को पौधे पर भर भरकर फूल आएं तो ये तभी होगा जब इसकी सही से देखभाल की जाएगी. चलिए जानते हैं हरसिंगार के पौधे की देखभाल कैसे करें.

सूखी डालियों की छंटाई करें
हरसिंगार को हेल्दी और फूलों से भरा रखने के लिए आप सबसे पहले उसकी सूखी डालियों की छंटाई करें. इस प्रोसेस को प्रूनिंग कहते हैं और प्रूनिंग के बाद प्लांट की ग्रोथ तेजी से और बेहतर होती है. ऐसा करने से नई टहनियां आएंगी और फूलों की भी ग्रोथ होगी.

फर्टिलाइजर और मिट्टी का ध्यान रखें
अगर आप अपने पौधे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम मिट्टी चेंज करते रहें. अगर पौधे की जड़े मिट्टी से बाहर नहीं दिख रही हैं तो आप इसमें पौष्टिक खाद डाल सकते हैं, या पीसा हुआ चूना और पत्थर मिलाकर भी डाल सकते हैं. इससे पौधे की जड़ मजबूत होती है और पेड़ लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रहता है.
नीम खली का यूज करें
अगर आप पौधे की मिट्टी को और भी हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसमें नीम खली मिला सकते हैं. ये पौधे को पोषण पहुंचाने के साथ साथ पौधे को कीड़ों और फंगस से बचाने में भी मदद करती है. इसके अलावा आप नीम खली, कैल्शियम और लीफ कंपोस्ट का मिलाकर एक फ्लावर फूड तैयार कर सकते हैं. इस मिश्रण को डालने के लिए पहले आप पौधे के चारों ओर मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करें और एक एक मुट्ठी चारों ओर डाल दें. इससे पौधा हेल्दी रहेगा और फूलों की ग्रोथ भी अच्छी होगी.

पानी और धूप की सही मात्रा
अगर आपने हरसिंगार का पौधा किसी बड़े गमले में लगाया है तो उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके. अगर पौधे को सूरज की सीधी रोशनी मिलती है तो ये पौधे की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. पानी डालते समय ध्यान रखने की जरूरत है जब मिट्टी सूख जाए तभी थोड़ा पानी डालें, ज्यादा पानी डालने से पौधे को नुकसान हो सकता है. बरसात में विशेष रूप में इस बात का ध्यान रखें कि पौधे की जड़ में ज्यादा पानी जमा ना हो पाए.

अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिजात या हरसिंगार का पौधा हरा भरा रहे तो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. ये आपके आंगल या गार्डन को महकाता रहेगा और सुबह को रोज खुशबूदार फूलों के रूप में मॉर्निंग सरप्राइज भी देता रहेगा.

