नाश्ते में क्या खाने से नहीं फूलता पेट, नहीं बनती गैस? हार्वर्ड ट्रेंड डॉक्टर से जानिए

Breakfast to avoid bloating or gas: नाश्ता दिन का सबसे अहम मील होता है. इसलिए, ये जरूरी है कि आपका पहला भोजन न्यूट्रीएंट्स से भरपूर हो और आपको पेट फूलने और गैस जैसी पेट की परेशानी न हो. क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो ये एनश्योर करते हैं?

ऐसे 5 ब्रेकफास्ट फूड्स जो ब्लोटिंग और गैस की वजह नहीं बनते

14 सितंबर को इंस्टाग्राम पर शेयक की गई एक पोस्ट में, एम्स (AIIMS), हार्वर्ड (Harvard) और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (Stanford University) से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (Dr. Saurabh Sethi) ने नाश्ते के ऐसे फूड आइट्म शेयर किए जो पेट फूलने या गैस का कारण नहीं बनते. आइए जानते हैं कि वो क्या-क्या हैं.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के मुताबिक, साइंस बताता है कि वीडियो में उनके जरिए बताए गए 5 ब्रेकफास्ट फूड्स पेट फूलने और गैस का कारण नहीं बनते. उन्होंने जोर देकर कहा कि लिस्ट में आखिरी चीज सबसे अहम है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "ये ऑप्शंस पचाने में आसान, पेट के लिए अच्छे हैं और आपकी एनर्जी को पूरी सुबह स्टेबल रखेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

1. खट्टे ब्रेड (Sourdough bread)

डॉ. सेठी के मुताबिक, खट्टी रोटी में फर्मेंटेशन प्रॉसेस कॉम्पलेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है और पेट फूलने की संभावना कम हो जाती है.

2. केला (Banana)

केले कई लोगों के लिए सुबह के समय का पसंदीदा भोजन हैं, और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप सही फैसला ले रहे हैं. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने जोर देकर कहा कि पोटेशियम से भरपूर केले शरीर में सोडियम के लेवल को बैलेंस करने, पानी जमा होने से रोकने और पेट फूलने को कम करने में मदद करते हैं.

3. योगर्ट (Yoghurt)

डॉ. सेठी ने बताया कि योगर्ट में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स हेल्दी गट फ्लोरा को बढ़ावा देते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं और गैस के प्रोडक्शन को घटाकर पेट फूलने को कम करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "दही में मौजूद ज़्यादातर लैक्टोज़ बैक्टीरिया द्वारा पहले ही पचा लिया जाता है."

4. एवोकाडो (Avocado)

इनमें फाइबर और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में होते हैं. डॉ. सेठी ने बताया, "एवोकाडो डाइजेशन को बेहतर बनाता है और कब्ज और सूजन को रोकता है."

5. ग्रीन टी (Green tea)

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के मुताबिक, "ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन में एंटी-इंफ्लेमेंट्री प्रॉपर्टीज होते हैं, जो जीआई सिस्टम को आराम पहुंचाते हैं और सूजन को कम करते हैं. आप मिठास के लिए इसमें मोंक फ्रूट या स्टीविया मिला सकते हैं. एनश्योर करें कि आप मोंक फ्रूट या स्टीविया बिना एरिथ्रिटोल वाले प्रोडक्ट्स के खरीदें."