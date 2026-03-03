होली की रंगीन मस्ती के बाद क्यों फटने लगता है सिर? जानें कौन सी छोटी गलतियां बन जाती हैं बड़ी परेशानी

होली में रंगों की मस्ती के बाद सिर फटने जैसा दर्द बहुत से लोगों की परेशानी को बढ़ देता है. पर आखिर ये सिरदर्द क्यों होता है ये सवाल हर साल कई लोगों को परेशान करता है. होली खेलने के बाद सिरदर्द बढ़ने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. माइग्रेन से जूझ रहे लोगों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है. थोड़ी सावधानी और सही देखभाल से होली के बार वाले सिरदर्द से बचा जा सकता है.

पानी की कमी

होली के दिन लोग सुबह से ही रंग और गुलाल खेलने निकल जाते हैं. कई बार घंटों तक धूप में रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. जब शरीर में पानी की कमी होती है तो सिरदर्द की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है. पसीना निकलने के बाद भी अगर पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लिए जाएं तो सिर भारी लगने लगता है और बाद में सिर दुखने लगता है.

लाउट म्यूजिक

डीजे और लाउड म्यूजिक का शोर माइग्रेन के मरीजों के लिए ट्रिगर का काम करता है. होली के दिन हर जगह लोग तेज गाने चलाते जिससे सिरदर्द शुरू हो सकता है. कई बार लोगों को समझ भी नहीं आता है कि उन्हें सिरदर्द आकिर हो क्यों रहा है.

केमिकल वाले रंग और गुलाल

केमिकल वाले रंग भी सिरदर्द की समस्या को बढ़ा सकते हैं. कई रंगों में मौजूद हानिकारक तत्व स्किन और आंखों के जरिए शरीर में रिएक्शन कर सकते हैं. इससे एलर्जी, आखों में जलन और तेज सिरदर्द की परेशानी हो सकती है.

डाइट भी है कारण

होली के दौरान लोगों का खानपान भी काफी गड़बड़ा जाता है. तली-भुनी चीजें, मिठाई और भांग या ठंडाई का ज्यादा सेवन करने से शरीर पर असर पड़ता है. भांग या शराब का सेवन डिहाइड्रेशन बढ़ाता है जिससे अगले दिन हैंगओवर के साथ तेज सिरदर्द हो सकता है.

नींद है जरूरी

नींद की कमी भी एक होली के बाद के सिरदर्द का एक अहम कारण है. होली से पहले की तैयारियां और बाद की पार्टियां नींद का समय कम कर देती हैं. जब शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता और शरीर काफी ज्यादा थकता है तो सिरदर्द की संभावना बढ़ जाती है. अगर सिरदर्द ज्यादा तेज हो या बार बार हो रहा हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.