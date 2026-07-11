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कलर थेरेपी से केवल लक ही नहीं बदलता, हेल्‍थ भी होती है हील

कलर थेरेपी में किसी खास रंग की तरंगों को प्रकाशित और केंद्रित कर कई रोगों का उपचार किया जाता है.

Written ByJyoti Arora
Published: Jul 11, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:39 PM IST
कलर थेरेपी से केवल लक ही नहीं बदलता, हेल्‍थ भी होती है हील

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Jyoti Arora

Jyoti Arora

ज्योति अरोड़ा टैरो, फेंगशुई, वास्तु, वैदिक ज्योतिष और गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय नाम हैं. वे 13 वर्षों से अधिक समय तक एक वरिष्ठ कॉर्पोरेट पेशेवर रही हैं.

उनके कार्यक्षेत्रों में फेंगशुई, वास्तु, टैरो रीडिंग, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चीनी ज्योतिष, रत्न परामर्श और क्रिस्टल हीलिंग शामिल है. वे 17 वर्षों से अधिक समय से इन क्षेत्रों के प्रति समर्पित हैं. जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग समाधान पाने के लिए उनके पास आते हैं.

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