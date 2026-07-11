Colour Therapy एक alternative healing technique है यदि expert guidance से इनका सही तरीके से किया जाए तो कई लोग अपने जीवन में better heal करते हैं. यह एक वैकल्पिक प्रणाली है जोकि मेडिकल साइंस के उपचार के साथ की जा सकती है. यह एक Spiritual Healing treatments है जिसमें प्रयोग किये जाने वाले हर अलग रंग से अलग मदद मिलती है. जब भी हम कलर थेरेपी शुरू करते हैं तो रोगी के शरीर पर सबसे पहले हरे रंग को केंद्रित करते हैं क्योंकि हरा रंग हीलिंग का सबसे बुनियादी रंग माना जाता है. ध्यान में रखना होता है कि हरा पूर्णतः हरा हो ज्यादा नीला या पीला न हो. ऐसा करने के लिए हम स्पेशल कलर लैम्प्स का प्रयोग करते हैं जोकि रंगीन रौशनी को फैलाते हैं. हरे रंग से हीलिंग की ऊर्जा का संचार शुरू होता है जो हमें प्राणिक ऊर्जा देते हैं. हरा रंग सिर्फ पांच मिनट्स या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक प्रयोग किया जाता है. किसी व्यक्ति को यदि अपने विचारों की अभिव्यक्ति में कष्ट हो तो हम हरे रंग के वस्त्र और आभूषण पहनने की सलाह भी देते हैं.