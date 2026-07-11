मेरे पिछले कुछ लेखों के माध्यम से मैंने आपको बताया कैसे होलिस्टिक हीलर होकर कैसे हम भिन्न-भिन्न तरीकों से अपने जातकों की समस्याओं का निदान करते हैं उन्हें हील करते हैं. आज मैं आपको बताने जा रही हूं कलर थेरेपी के बारे में जोकि आजकल प्रचलित होलिस्टिक उपचार की विधाओं में से एक शानदार विधा है जिसमें किसी खास रंग की तरंगों को प्रकाशित और केंद्रित कर कई रोगों का उपचार किया जाता है. शरीर के प्रभावित अंग पर किरणों को केंद्रित कर रोग का उपचार करने की इस विधा से एक खास frequency की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हीलिंग ऊर्जा प्रदान करती है. यह उपचार किसी खास रंग को देखने से भी होता है परन्तु इसमें खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है.
हरा रंग
Colour Therapy एक alternative healing technique है यदि expert guidance से इनका सही तरीके से किया जाए तो कई लोग अपने जीवन में better heal करते हैं. यह एक वैकल्पिक प्रणाली है जोकि मेडिकल साइंस के उपचार के साथ की जा सकती है. यह एक Spiritual Healing treatments है जिसमें प्रयोग किये जाने वाले हर अलग रंग से अलग मदद मिलती है. जब भी हम कलर थेरेपी शुरू करते हैं तो रोगी के शरीर पर सबसे पहले हरे रंग को केंद्रित करते हैं क्योंकि हरा रंग हीलिंग का सबसे बुनियादी रंग माना जाता है. ध्यान में रखना होता है कि हरा पूर्णतः हरा हो ज्यादा नीला या पीला न हो. ऐसा करने के लिए हम स्पेशल कलर लैम्प्स का प्रयोग करते हैं जोकि रंगीन रौशनी को फैलाते हैं. हरे रंग से हीलिंग की ऊर्जा का संचार शुरू होता है जो हमें प्राणिक ऊर्जा देते हैं. हरा रंग सिर्फ पांच मिनट्स या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक प्रयोग किया जाता है. किसी व्यक्ति को यदि अपने विचारों की अभिव्यक्ति में कष्ट हो तो हम हरे रंग के वस्त्र और आभूषण पहनने की सलाह भी देते हैं.
पीला कलर
किसी भी व्यक्ति के मानसिक रोगों को ठीक करने हेतु पीले रंग को प्रयोग किया जाता है. गर्दन के आगे और पिछले भाग पर पीली लाइट फोकस करने से मानसिक विकार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. शरीर के तंत्रिका तंत्र से जुडा अनियंत्रित प्रसार दिमाग में आवश्यक केमिकल्स नहीं उत्पन्न होने देता जोकि पीले रंग से नियंत्रित कर ठीक किये जा सकते हैं. पीले रंग से दमा जैसे रोग भी ठीक या नियंत्रित हो सकते हैं. पीला रंग हम वस्त्रों में भी धारण करने को कहते हैं जब ज्ञान के देवग्रह गुरु को प्रभावित करना चाहते हों जोकि मानसिक शक्ति और ज्ञान वर्धन के देव हैं.
नारंगी रंग
वहीं नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता हैं स्प्लीन ,लीवर ,किडनी ,ह्रदय के रोगों के उपचार में. शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने में नारंगी रंग काफी सहायक होता है. परन्तु नारंगी रंग उच्च रक्तचाप के रोगियों को नहीं दिया जाता यह स्मरण रहे. रंग की लाइट एक टेनिस बॉल के साइज में ही दी जाती है. किसी को स्प्लीन की शिकायत हो तो ये नारंगी लाइट सप्ताह में दो बार चार - पांच मिनट के लिए ही दी जाती है. ये रंग बेहद उर्जाप्रदायक है. हम काफी बार नारंगी दिखने वाले क्रिस्टल्स भी पहनने की सलाह देते हैं यदि किसी व्यक्ति में ऊर्जा की कमी हो. परन्तु स्मरण रहे मेडिकल साइंस का मात्र विकल्प हैं ये थेरेपी.
लाल रंग
लाल रंग नारंगी से भी ज्यादा ऊर्जा प्रदायक है. लाल रंग कभी भी सिर पर नहीं दिया जाता. किसी को यदि जोड़ों की समस्या हो , घुटनों या एड़ी की समस्याओं में लाल रंग की लाइट रामबाण है. लाल रंग ज्यादातर 5 मिनट तक फोकस किया जाता है. अपनी आभा को भी energize करने में लाल रंग से मदद मिलती है. व्यवहारित क्षेत्र में लाल रंग के कपडे पहनने से मन में उत्साह और सकारात्मकता आती है.
बाजार में infra-red लैंप आते हैं जिनका प्रयोग किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए. Infra-red किरणें कभी भी शरीर में पेट या जननांग पर नहीं दी जाती. किडनी या लिवर के उपचार में लाल रंग से परहेज़ करना उचित होगा. अगर आपको आपका चिकित्सक भी इंफ़्रा-रेड की सलाह दे तो 2-3 मिनट ही इस रंग को ग्रहण करें.
नीला रंग
नीला रंग एक ऐसा रंग हैं जो बिना किसी खास सावधानी के सिर से पैर तक प्रयोग किया जा सकता है. अगर रक्त चाप की समस्या है या तंत्रिका प्रणाली की समस्या या कोई भी टेंशन नीले रंग को 10-15 मिनट ग्रहण करना काफी लाभ देता है . अपनी दूरदर्शिता को बढ़ाने के लिए भी नीले रंग को भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है. यदि कोई एडिक्शन हो या नींद न आने की समस्या हो ऐसे में हम सलाह देते हैं नीली यानि अमेथिस्ट क्रिस्टल की माला या हाथों का बैंड पहनने को.
वायलेट रंग जोकि नीले से मिलता जुलता है. शरीर को विश्राम देकर पुनः एनर्जेटिक बनाने के लिए वायलेट रंग को माथे पर या गर्दन पर फोकस करना लाभकारी है.
कलर थेरेपी के लिए अच्छे और उपयोगी उपकरण की प्रयोग करने चाहिए जिससे रोगी को सच में लाभ मिले. ऐसा करने के लिए 230-500 वाट के लैंप ही प्रयोग करने चाहिए. याद रहे वैकल्पिक प्रणाली होने की वजह से आपका पेशेंट इस प्रक्रिया पर विश्वास करे यह अति आवश्यक है. मैंने जब भी कलर थेरेपी से किसी की मदद की है हमेशा एक सकारात्मक सोच को अपने दिमाग और दिल में रखा है और ईश्वर की कृपा से लोगों को काफी लाभ पहुंचा पाने में ईश्वर ने मेरी हमेशा मदद की है.