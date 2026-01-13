खांसी से लेकर मुंह की दुर्गंध तक, पोषक तत्वों से भरपूर है 'मरुआ'; जानें इसके फायदे

Marua Leaves Benefits: आयुर्वेदिक पौधा 'मरुआ' पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो इंसान को अंदर से लेकर बाहर तक, फिट रखने में मदद करता है. मरुआ में पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यही कारण है कि इसे आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

मरुआ के फायदे

सर्दियों में अक्सर लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी या कफ की समस्या हो जाती है और मरुआ इन सभी समस्याओं में राहत देने में मदद करता है. मरुआ की पत्तियों को आप चाय में डालकर पी सकते हैं. अगर चाहें तो थोड़ी मुलेठी भी डाल सकते हैं, जो खांसी और गले की खराश को कम करने में काफी असरदार होती है.

बच्चों के लिए क्यों जरूरी है मरुआ?

इसके अलावा मरुआ बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसकी चटनी पेट के कीड़ों की समस्या को दूर करने में मदद करती है. आप मरुआ की पत्तियों को पीसकर हल्की-सी चटनी बना लें और बच्चों को दें. यह पेट के कीड़े नष्ट करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करती है. अपच की समस्या में भी मरुआ उपयोगी है. आप मरुआ के पत्तों और अदरक को मिलाकर चटनी बना सकते हैं और इसे भोजन के साथ खा सकते हैं. इससे पेट हल्का रहेगा और खाना अच्छे से पचेगा.

कफ रोगियों के लिए भी जरूरी है मरुआ

मरुआ कफ रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसका काढ़ा पीने से गले और फेफड़ों में जमा बलगम आसानी से निकल जाता है और खांसी में आराम मिलता है. इसके अलावा, मरुआ के पत्ते मुंह की बदबू और मसूड़ों की समस्या को दूर करने में भी मदद करते हैं. इसके लिए बस पत्तियों को चबाएं और थूक दें. इससे आपके मुंह की दुर्गंध कम होगी और मसूड़ों की कमजोरी भी दूर होगी.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह है जरूरी

ध्यान रखें कि मरुआ का इस्तेमाल करने से पहले किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है. नियमित और सही तरीके से सेवन करने पर मरुआ आपके शरीर में पोषण बढ़ाता है, प्रतिरक्षा मजबूत करता है और सर्दियों में स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.