Advertisement
trendingNow13073346
Hindi Newsलाइफस्टाइलखांसी से लेकर मुंह की दुर्गंध तक, पोषक तत्वों से भरपूर है मरुआ; जानें इसके फायदे

खांसी से लेकर मुंह की दुर्गंध तक, पोषक तत्वों से भरपूर है 'मरुआ'; जानें इसके फायदे

Marua Leaves Benefits: पोषक तत्वों से 'मरुआ' सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. सर्दी-खांसी से लेकर डाइजेशन के लिए ये फायदेमंद होता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खांसी से लेकर मुंह की दुर्गंध तक, पोषक तत्वों से भरपूर है 'मरुआ'; जानें इसके फायदे

Marua Leaves Benefits: आयुर्वेदिक पौधा 'मरुआ' पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो इंसान को अंदर से लेकर बाहर तक, फिट रखने में मदद करता है. मरुआ में पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यही कारण है कि इसे आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 

 

मरुआ के फायदे
सर्दियों में अक्सर लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी या कफ की समस्या हो जाती है और मरुआ इन सभी समस्याओं में राहत देने में मदद करता है. मरुआ की पत्तियों को आप चाय में डालकर पी सकते हैं. अगर चाहें तो थोड़ी मुलेठी भी डाल सकते हैं, जो खांसी और गले की खराश को कम करने में काफी असरदार होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

बच्चों के लिए क्यों जरूरी है मरुआ?
इसके अलावा मरुआ बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसकी चटनी पेट के कीड़ों की समस्या को दूर करने में मदद करती है. आप मरुआ की पत्तियों को पीसकर हल्की-सी चटनी बना लें और बच्चों को दें. यह पेट के कीड़े नष्ट करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करती है. अपच की समस्या में भी मरुआ उपयोगी है. आप मरुआ के पत्तों और अदरक को मिलाकर चटनी बना सकते हैं और इसे भोजन के साथ खा सकते हैं. इससे पेट हल्का रहेगा और खाना अच्छे से पचेगा.

 

कफ रोगियों के लिए भी जरूरी है मरुआ
मरुआ कफ रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसका काढ़ा पीने से गले और फेफड़ों में जमा बलगम आसानी से निकल जाता है और खांसी में आराम मिलता है. इसके अलावा, मरुआ के पत्ते मुंह की बदबू और मसूड़ों की समस्या को दूर करने में भी मदद करते हैं. इसके लिए बस पत्तियों को चबाएं और थूक दें. इससे आपके मुंह की दुर्गंध कम होगी और मसूड़ों की कमजोरी भी दूर होगी.

 

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह है जरूरी
ध्यान रखें कि मरुआ का इस्तेमाल करने से पहले किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है. नियमित और सही तरीके से सेवन करने पर मरुआ आपके शरीर में पोषण बढ़ाता है, प्रतिरक्षा मजबूत करता है और सर्दियों में स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Marua Leaves Benefitshome remedies for cough

Trending news

'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी