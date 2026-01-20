'भटकटैया' के फूल से लेकर बीज तक के हैं औषधीय गुण, जानें जंगल के इस चमत्कारी पौधे के फायदे..

Benefits of Kantakari Plant: नेचर में कई ऐसे पौधे हैं, जो दिखने में तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा 'भटकटैया' है, जिसे कटेरी या कंटकारी भी कहा जाता है. दिखने में ये पौधा कांटेदार और कठोर लगता है, लेकिन असल में ये आपकी बॉडी और मन दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस खबर में हम आपको भटकटैया के फायदे बताएंगे.

भटकटैया के हर हिस्से से फायदे

भटकटैया का हर हिस्सा फूल, तना, पत्ते और बीज औषधीय गुणों से भरा हुआ है. इसके फूल बैंगनी और सफेद रंग के होते हैं और पत्ते हरे और कांटेदार. इसकी जड़ भी कम काम की नहीं है. आयुर्वेद में इसे पेट की तकलीफ, सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भटकटैया की तीन प्रजातियां

इस पौधे की तीन प्रजातियां पाई जाती हैं. छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और श्वेत कंटकारी. माइग्रेन, सिरदर्द, अस्थमा और गठिया जैसी परेशानियों में इसका इस्तेमाल बेहद फायदेमंद माना जाता है. यहां तक कि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बीज में मौजूद सिलिबिनिन नामक तत्व ब्रेन ट्यूमर और पिट्यूटरी ग्रंथि में होने वाली कुशिंग बीमारी में भी लाभ पहुंचा सकता है.

भटकटैया के फल के फायदे

भटकटैया के फल हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद पीले हो जाते हैं. बीज छोटे, चिकने और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. इसके कड़वे तने और फूल पैरों में जलन और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. ठंड में खांसी या गले की खराश में भटकटैया की जड़ और गुडुची का काढ़ा पीना बहुत लाभकारी है. साथ ही यह अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है.

औषधीय गुणों से भरपूर

हालांकि, प्राकृतिक औषधि होने के बावजूद भी इसके गलत या अधिक मात्रा में सेवन करने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. इसी कारण जरूरी है कि किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसका सेवन या उपयोग करने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य से सलाह लें, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, और स्तनपान कराने वाली माताओं को बिना सलाह के न दें.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.