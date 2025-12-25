किसी चमत्कार से कम नहीं है 'काली हल्दी', जानें इस खास और दुर्लभ पौधे के फायदे..

Advertisement
Black Turmeric Benefits: काली हल्दी एक औषधीय पौधा है, जो गहरे नीले से काले रंग का होता है. औषधि के रूप में इस्तेमाल होने के साथ-साथ पूजा-पाठ में भी इसका इस्तेमाल होता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:28 PM IST
Black Turmeric Benefits: आमतौर पर हल्दी पीला रंग की होती है. लेकिन क्या आपने कभी काली हल्दी देखी है? काली हल्दी एक खास और दुर्लभ पौधा है, जो कि आम हल्दी की तुलना में रोज के मसाले के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसे आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में एक शक्तिशाली औषधि माना गया है. इसका साइंटिफिक नेम 'कुरकुमा कैसिया' है.

 

क्यों कहा जाता है 'काली हल्दी'?
ये हल्दी बाहर से तो नॉर्मल हल्दी जैसी ही दिखती है, लेकिन जब इसके कंद को काटते हैं, तो इसके अंदर का रंग नीले से गहरे काले रंग का होता है, जो इसे बाकी सभी हल्दी से अलग बनाता है. इस हल्दी के अनोखे रंग और तेज सुगंध के चलते इसे काली हल्दी कहा जाता है. पुराने समय में लोग इसे बहुत संभालकर रखते थे और जरूरत पड़ने पर ही इसका उपयोग करते थे.

काली हल्दी के फायदे
आयुर्वेद में काली हल्दी का इस्तेमाल दर्द, सूजन, सांस से जुड़ी समस्याओं, अस्थमा और जोड़ों के दर्द में किया जाता रहा है. माना जाता है कि इसमें नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं. गांवों में लोग इसे घरेलू दवा की तरह इस्तेमाल करते थे. फोड़े-फुंसी, कीड़े के काटने, चोट या घाव होने पर काली हल्दी को पीसकर लेप बनाया जाता था, जिससे जल्दी आराम मिलता था. सरसों के तेल के साथ इसे हल्का गर्म करके लगाने की परंपरा भी रही है.

 

काली हल्दी का इस्तेमाल
काली हल्दी सिर्फ दवा के रूप में ही नहीं, बल्कि पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में भी खास मानी जाती है. तांत्रिक विद्या और लक्ष्मी पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है. पुराने लोग मानते थे कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सकारात्मकता लाती है. इसी कारण इसे ताबीज या पूजा की वस्तु के रूप में भी रखा जाता था. हालांकि आज के समय में इसके आध्यात्मिक उपयोग से ज्यादा इसके औषधीय गुणों पर ध्यान दिया जा रहा है.

 

काली हल्दी का महत्व
आजकल काली हल्दी कम दिखाई देती है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसे उगाने में समय लगता है. आधुनिक दवाओं के आने के बाद लोग पारंपरिक जड़ी-बूटियों से भी दूर हो गए हैं. फिर भी, अब धीरे-धीरे लोग इसके महत्व को दोबारा समझने लगे हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

health benefits of black turmerickali haldi ke fayde

