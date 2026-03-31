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खाली पेट पानी पीने से होते हैं ये बड़े फायदे, एक्सपर्ट ने बताया है दिनभर में कितने लीटर करना चाहिए वाटर इनटेक

अधिकतर भारतीय लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह खाली पेट चाय की जगह पानी पीना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. आइए हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं इसके फायदे.

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:06 AM IST
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खाली पेट पानी पीने से होते हैं ये बड़े फायदे, एक्सपर्ट ने बताया है दिनभर में कितने लीटर करना चाहिए वाटर इनटेक

स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना अच्छा माना जाता है. एक्सपर्ट 8 से 9 गिलास पानी पीने की सलाह लेते हैं. वहीं सुबह उठते ही लोग चाय के कप से अपने दिन की शुरुआत करते हैं. क्या आप जानते हैं चाय की जगह 1 गिलास पानी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. सुबह 1 गिलास पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है.  फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भानु मिश्रा से जानते हैं खाली पेट पानी पीने के फायदे और दिनभर में कितने लीटर पानी पीना चाहिए. 

कितने लीटर पानी पीना चाहिए

एक्सपर्ट के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए सही मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है. एक स्वस्थ इंसान को रोजाना  2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. गर्मियों के मौसम में पानी ज्यादा पीना चाहिए. वहीं जो लोग जिम जाते हैं उन्हें भी पानी का सेवन अधिक करना चाहिए. 

कब पीना चाहिए पानी 

हर 1 से 2 घंटे के अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए. एकदम से ज्यादा पानी पीना अच्छा नहीं होता है. थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए. खाना खाने से 30 मिनट पहले ही पानी पीना फायदेमंद होता है. खाना खाते समय ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए. रात को सोने से पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए.

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शरीर रहता है हाइड्रेटेड

रात को 8 घंटे सोने के बाद सुबह उठते हैं तो शरीर को रि-हाइड्रेशन के लिए पानी जरूरी होता है. डॉक्टर के अनुसार सुबह उठने के बाद 1 या 2 गिलास पानी पीना चाहिए. 

स्किन के लिए फायदेमंद 

सुबह खाली पेट पानी पीने से खूबसूरती बढ़ती है. दरअसल पानी पीने से चेहरे पर चमक आती है. बालों में भी इसका असर पड़ता है. पानी पीने से बालों में शाइन आती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से चेहरे की झुर्रियां कम होती है. इसके अलावा शरीर के टॉक्सिक बाहर निकलते हैं. 

(ये भी पढ़ें- कुछ मिनटों में पता चलेगा घी नकली है या असली, FSSAI ने शेयर किया आसान तरीका)

मेटाबॉलिज्म 

जब आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है. मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से शरीर के बढ़ते वजन को रोका जा सकता है. खाली पेट पानी पीने से शरीर डिटॉक्स रहता है. इसके अलावा लिवर और किडनी संबंधी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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