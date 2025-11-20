Advertisement
मूंगफली में कौन से जरूरी विटामिन्स पाए जाते हैं? जानें सेहत पर क्या होता है इसका असर

Peanuts Benefits: स्वाद के साथ-साथ मूंगफली सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मूंगफली में कितने विटामिन्स पाए जाते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:25 PM IST
Health Benefits of Peanuts: मूंगफली स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. ये सस्ते भी होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं. मूंगफली को आप किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्नैक के तौर पर खाते हैं. खासतौर पर ठंड के मौसम में लोग खाना पसंद करते हैं, वहीं इससे बना पीनट बर भी लोग नाश्ते में ब्रेड के साथ खाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मूंगफली में कितने विटामिन्स होते हैं और ये सेहत के लिए कैसे बेहतरीण ऑप्शन हैं. 

 

विटामिन्स से भरपूर
मूंगफली विटामिन्स से भरपूर होते हैं, ऐसे में ये स्किन, बाल और खून के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. इसमें विटामिन ई, बी3 और बी9 पाए जाते हैं. आपको बता दें, विटामिन ई स्किन और बालों को हेल्दी रखने में मददगार है. विटामिन बी3 ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए फायदेमंद और विटामिन बी9 खून बनाने और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी होता है. 

हार्ट हेल्थ
मूंगफली आपके हार्ट को हेल्दी रखना का भी काम करता है. मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं. यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में इसके नियमित सेवन से हार्ट की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है और हार्ट मजूबत रहता है. 

 

हड्डियों और मसल्स के लिए जरूरी मिनरल्स
मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे मिनल्स से भरपूर मूंगफली हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. ये हड्डियों और मसल्स को मजूबत बनाए रखते हैं. खासकर बढ़ती उम्र में हड्डियों को टूटने से बचाने और मजबूत करने के लिए मूंगफली खाने की सलाह दी जाती है. 

 

वेट कंट्रोल और ब्रेन एक्टिव
मूंगफली में प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करती है. इसके रोजाना सेवन से वेट कंट्रोल रहता है. साथ ही, इसमें मौजूद  विटामिन बी3 और नायसिन ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

