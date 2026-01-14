Advertisement
trendingNow13074403
Hindi Newsलाइफस्टाइलव्रत रखने से अनजाने में सेहत के लिए मिलते हैं ये फायदे, शरीर अंदर से खुद हो जाता है साफ

व्रत रखने से अनजाने में सेहत के लिए मिलते हैं ये फायदे, शरीर अंदर से खुद हो जाता है साफ


उपवास रखना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. उपवास करने से पेट की गहराई से सफाई होती है वहीं पाचन तंत्र भी ठीक होता है. 15 दिन में एक बार उपवास रखने से रिपेयर करने का मौका मिलता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्रत रखने से अनजाने में सेहत के लिए मिलते हैं ये फायदे, शरीर अंदर से खुद हो जाता है साफ

पेट शरीर का अहम और जरूरी हिस्सा होता है. माना जाता है कि अगर पेट सही है तो आधी से ज्यादा बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन आज की आरामदायक जीवनशैली की वजह से पेट से जुड़े रोग हर उम्र के लोगों की परेशानी बन चुके हैं. भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी, अपच और पेट में भारीपन की समस्या साधारण बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तरीके से सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है?

उपवास करना है फायदेमंद 
हम बात कर रहे हैं उपवास की. भले ही उपवास में खुद को भूखा रखना होता है, लेकिन ये सजा नहीं बल्कि औषधि है. पेट से जुड़े रोगों को एक सीमित समय तक दवा के सहारे चलाया जा सकता है, लेकिन एक समय के बाद दवाओं का असर भी कम हो जाता है, इसलिए उपवास सजा नहीं बल्कि शरीर को अंदर से साफ करने का तरीका है, जो कोई दवा भी नहीं कर सकती. उपवास पेट की गहराई से सफाई करता है, पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है, और खुद को रिपेयर करने का मौका देने की प्रक्रिया है.

15 दिन में करें उपवास 
अब सवाल है कि उपवास को कैसे किया जा सकता है. सबसे पहले 15 दिन में एक बार उपवास करने से शुरू कर सकते हैं. इसके लिए एकादशी उपयुक्त रहेगी, क्योंकि ये महीने में दो बार पड़ती है. उपवास की शुरुआत में फलाहार लें और उतने ही फल खाएं जिससे शरीर को ऊर्जा मिल सके. पेट भरने के लिए फलों का सेवन न करें. इसके अलावा, जितना हो सके, शहद वाला पानी, नारियल पानी, और सादे पानी का सेवन करें. पानी शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उपवास से कमजोरी नहीं होती है
कुछ लोगों को लगता है कि उपवास रखने से कमजोरी महसूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. यह सिर्फ हमारे मन का वहम होता है क्योंकि भोजन से शरीर को 30-40 फीसदी ही ऊर्जा मिलती है, बाकी ऊर्जा पानी, हवा, और आराम करने से मिलती है. इसलिए यह सोचना गलत है कि उपवास करने से कमजोरी महसूस होगी. जापान के वैज्ञानिक उपवास पर शोध भी कर चुके हैं. साल 2018 में हुए शोध के मुताबिक उपवास रखने से शरीर खराब कोशिकाओं को हटाकर नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है. इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी कहा जाता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

हार्ट में ब्लॉकेज का पता करता है एंजियोग्राफी टेस्ट, एंजियोप्लास्टी से कैसे है अलग

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylefasting

Trending news

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस