डाइट के 'साइलेंट हीरो' को न करें इग्नोर! बीमारियों की जड़ है शरीर में 'फाइबर' की कमी

How Fiber Prevents Disease: शरीर को हेल्दी रखने और सही तरीके से चलाने के लिए बॉडी को कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि विटामिन्स और मिनरल्स के साथ-साथ शरीर की गंदगी को बाहर निकलाने के लिए एक 'साइलेंट हीरो' की भी जरूरत पड़ती है, जिसका नाम 'फाइबर' है. फाइबर डाइजेशन से लेकर हार्ट को हेल्दी रखने में मदद गार है. ऐसे में इस खबर में हम आपको आपकी बॉडी में फाइबर का काम बताएंगे..

फाइबर के फायदे

आज की लाइफस्टाइल में सभी प्रोटीन और कैल्शियम की बात करते हैं, लेकिन फाइबर को इग्नोर कर देते हैं. ये जानते हुए भी कि ये कितना जरूरी है. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही फाइबर को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि फाइबर के बिना न तो पाचन ठीक रहता है और न ही शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है. इसीलिए इसे 'साइलेंट हीरो' कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइबर क्या है और कहां से मिल सकता है?

अब जानते हैं कि फाइबर क्या है और कहां से मिल सकता है. फाइबर पौधों से मिलने वाला वह कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन को सरल बनाने में काम करता है और आंतों की गंदगी को शरीर से निकालने में मदद करता है. इससे खाना टूटकर कब्ज नहीं बनता और न ही आंतों में ज्यादा समय तक जमा रह पाता है. यही वजह है कि यह पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है. आयुर्वेद में फाइबर को आम यानी विषाक्त पदार्थों का दुश्मन माना गया है.

कितने तरीके के होते हैं फाइबर?

फाइबर दो तरीके के होते हैं. पहला होता है पानी में घुलनशील, जो पानी में मिलकर रक्त में शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है और दूसरा होता है पानी में अघुलनशील, यानी जो मल को कठोर न बनने में मदद करता है, जिससे पेट में कब्ज नहीं बनती.

फाइबर की कमी होने पर क्या होता है?

अगर शरीर में फाइबर की कमी होती है तो पेट से जुड़ी परेशानी जैसे बार-बार कब्ज और गैस बनना, खाने का सही तरीके से न पचना, वजन तेजी से बढ़ना, ब्लड शुगर का असंतुलन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, थकान और सुस्ती, पाइल्स और फिशर जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं.

कैसे मिलता है फाइबर?

अब सवाल है कि फाइबर कहां से प्राप्त हो सकता है. फाइबर सभी तरह के फल और सब्जियों में पाया जाता है. इसके अलावा, चिया सीड्स, ओट्स, चना, राजमा और चोकर वाले आटे में फाइबर पाया जाता है. रोजाना फाइबर का सेवन करना जरूरी है. कम से कम 100 ग्राम फाइबर युक्त आहार जरूर लें.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.